Der US Powerball, die riesige amerikanische Multi-Staaten-Lotterie, bietet zurzeit einen Jackpot mit der Mega-Gewinnsumme von 448 Millionen US-Dollar (398 Millionen Euro) bei seiner bevorstehenden Ziehung. Seit fast einem Jahr stand der Jackpot nur ein einziges Mal bei einer so hohen Summe. Jetzt ist es wieder soweit. Stellen Sie sich vor, Sie würden so viel Geld gewinnen! Jemand kann diese Woche einen unglaublichen Jackpot gewinnen, also warum sollten das nicht Sie sein?

Wenn Sie dachten, es wäre nur möglich, amerikanische Lotterien zu spielen, wenn Sie Amerikaner sind oder wenn Sie in die Vereinigten Staaten reisen, dann haben wir Neuigkeiten für Sie! Wie die offizielle Powerball-Website klarstellt: "Sie müssen kein US-Bürger oder Einwohner sein, um mitzuspielen." Jeder, bestätigt die Website, “kann einen Powerball-Tippschein kaufen...mitspielen und...Gewinne einkassieren."

Man kann also Powerball spielen und den riesigen Jackpot gewinnen, ohne sein Zuhause in Deutschland zu verlassen.

Hier erfahren Sie, wie Sie Powerball aus Deutschland spielen können

Alles, was Sie tun müssen, ist sich zu registrieren bei theLotter.com, dem weltweit führenden Online-Lottokurier-Anbieter. Auf theLotter.com können Sie offizielle US Powerball Lotto-Tippscheine kaufen, sowie Scheine zu jeder der über 40 angebotenen Lotterien aus der ganzen Welt.

Und so funktioniert es: Die lokalen Kuriere von theLotter in den USA kaufen in Ihrem Namen Tippscheine. Im Gegenzug berechnet die Website eine Transaktionsgebühr und Sie erhalten vor der Ziehung einen Scan Ihres Scheines. Wenn Sie einen Preis gewinnen, gehört dieser komplett Ihnen, da keine Provisionen vom Gewinn abgezogen werden.

Das System funktioniert. Im Laufe der Jahre hat theLotter mehr als $90 Millionen an Preisgeldern an mehr als 4 Millionen Gewinner aus der ganzen Welt ausbezahlt. Zu den Lotto-Erfolgs-Geschichten gehören eine Frau aus Panama, die einen $30 Millionen Florida Lotto Jackpot-Preis gewann, ein Iraker, der einen $6,4 Millionen Jackpot bei Oregon Megabucks gewann, und zahlreiche Gewinner des zweiten Powerball-Preises in Höhe von einer Million Dollar.

Wie internationalen Medien berichten, ist es für nicht US-Bürger völlig legal, amerikanische Lotto-Preise zu gewinnen, indem offizielle Tippscheine online via theLotter gekauft werden.

Stellen Sie sich vor, Sie gewinnen den Powerball Jackpot. Es könnte passieren!

Auch Sie können spielen, um den $448 Mio. Mega-Jackpot des US Powerballs in dieser Woche zu gewinnen.

Es ist einfach, sicher und geschützt, Lotto online bei theLotter zu spielen. Ihre Träume vom Lotto-Reichtum können wahr werden, wenn Sie Ihre offiziellen Tippscheine über theLotter erwerben.

Mit einem Klick zum amerikanischen Lotto-Gewinn.