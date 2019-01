Locker, leicht, augenzwinkernd und auch stolz auf das, was unserer Heimatstadt ausmacht, wollen wir Ihnen die bunte Vielfalt des Lebens in Brandenburg an der Havel nah und näher bringen.

Sie kennen Sie alle, die alten, die ebenso ab genudelten wie falschen Klischees über die stolze Stadt, die dem Land den Namen und das Gesicht gab. Diese Klischees werden sie in Ihrem Stadtmagazin nicht bestätigt finden. Mit spannenden Reportagen, interessanten Geschichten, tollen Fotos und einem ausführlichen Veranstaltungskalender wollen wir, dass Sie mit uns Brandenburg an der Havel mehrmals im Jahr noch besser kennen, mögen und verstehen lernen.

Das kostenlose Stadtmagazin finden Sie in über 100 Auslagestellen, zum Beispiel in Bars, Hotels und Friseursalons. Bei Fragen, Tipps und Hinweise können Sie uns jederzeit kontaktieren. Mailen Sie uns alles, was Sie auf dem Herzen haben, unter stadtmagazin-brb@maz-online.de. Die Redaktion freut sich über Ihre Rückmeldungen.

MEDIADATEN Stadtmagazin Brandenburg/Havel 2019