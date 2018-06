Berlin/Brandenburg

Erstmals hat die Brandenburger Polizei auf Twitter 12 Stunden lang unter dem Hashtag „12h110BB“ von Einsätzen und Notfallanrufen berichtet. Unterstützt wurde das das Social Media Team des Polizeipräsidiums dabei durch die Fachhochschule der Polizei Brandenburg.

Damit soll zu einem positiven Image der Polizei in Brandenburg beigetragen werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Brandenburg. „Wir wollen zeigen, wie vielfältig das polizeiliche Einsatzgeschehen in Brandenburg ist und was die Beamten täglich rund um die Uhr leisten,“ sagt die Social-Media-Leiterin im Polizeipräsidium Anja Resmer.

Die Brandenburger sind nicht die ersten twitternden Polizisten: Einige Polizeidienststelle informieren unregelmäßig auf Twitter über Delikte. Als einer der ersten Polizeidienststellen twitterte die Polizei Berlin von ihren Einsätzen. Das kommt an: Ganze 415 000 Follower verfolgen die skurrilen, humorvollen und spannenden Tweets aus dem Alltag der Berliner Beamten.

Mit knapp 6000 Fans kann die Brandenburger Polizei damit noch nicht mithalten. Beim 12-Stunden-Twittereinsatz gibt sich das Brandenburger Social-Media-Team aber nicht weniger humorvoll: Neben zahlreichen Verkehrsdelikten, Einbrüchen und Wildunfällen, beruhigten die Beamten auch aufgebrachte Autofahrer und kümmerten sich etwa um entlaufene Kühe in Berlinchen.

Die unterhaltsamsten Tweets lesen Sie hier:

Los ging es am Freitag mit einem Gruppenselfie.

Aber nicht immer nutzen die Anrufer die Notrufnummer auch für Notfälle.

Auch bei Schwierigkeiten mit dem Internet, hilft die Polizei aus. Ob der Beamte nur die Anzeige aufgenommen hat oder der 65-Jährigen auch gleich erklärt hat, wie das mit der Onlineanzeige funktioniert, bleibt allerdings offen.

Lügen haben kurze Beine.

Dabei ist die 110 bei Terrassendielenbestellungen alles andere als naheliegend.

Es wird auch gefeiert...

Na dann, Prost!

Manche Telefonate klingen wie ein Mini-Anti-Aggressionstraining.

Ein skurriler Zwischenfall im Spree Neiße Kreis.

Es gibt nicht nur schlechte Neuigkeiten.

Und manchmal muss die Polizei auch mal Kühe statt Verbrecher jagen.

Der nächste aggressive Zwischenfall auf der Autobahn. Dieser Fahrer lässt sich allerdings nicht provozieren.

Hoch die Hände Wochenende: Mit diesem Tweet verabschiedet sich die Polizei am Sonnabendfrüh um 3 Uhr nach 12 Stunden Dauerzwitschern.

