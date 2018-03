13-jährige Cottbuserin seit fünf Monaten vermisst

Cottbus. Sie wird seit fast einem halben Jahr vermisst. Doch noch gibt es keine Spur der 13-jährigen Franziska Rowe aus Cottbus. Nun geht die Polizei mit Fotos, die den Teenager zeigen, und einem Suchplakat an die Öffentlichkeit.

Franziska Rowe ist inzwischen 13 Jahre alt. Quelle: Polizei

Das Mädchen wird seit dem 5. Oktober vergangenen Jahres vermisst. Das damals zwölfjährige Mädchen wollte nach der Schule eigentlich zum Arzt gehen, danach sollte sie in ihre Wohneinrichtung in der Puschkinpromenade zurückkehren. Doch dort ist sie nie angekommen. Die Leitung hat deswegen noch am selben Tag die Polizei über das Fortbleiben von Franziska informiert.

Bereits im Oktober hatte die Polizei eine Suchmeldung veröffentlicht. Eine Spur hat sich bislang nicht ergeben. Das Mädchen ist in der Vergangenheit immer wieder zu ihrer Großmutter nach Groß Schacksdorf-Simmersdorf in der Nähe von Forst gefahren. Franziska wurde vor rund fünf Monaten so beschrieben: etwa 1,60 Meter groß, schlank, blonde mittellange Haare. Sie hatte damals kein Handy, offenbar kein Geld und hatte in einem Brief an ihre Mutter ihr Verschwinden angekündigt.

Die Kriminalpolizei fragt erneut:

• Wer kann Hinweise zum Aufenthalt von Franziska geben?

• Wer hat das Mädchen seit Oktober 2017 gesehen?

Mit Ihren Hinweisen, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0355/ 4869-123 oder jede andere Polizeidienststelle. Ihre Hinweise können Sie auch im Internet geben.

Von MAZonline