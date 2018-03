Eltern versteckten vermisste 13-Jährige

Cottbus. Sie wurde seit fast einem halben Jahr vermisst. Lange gab es überhaupt keine Spur zur 13-jährigen Franziska R. aus Cottbus. Daher veröffentlichte die Polizei in der vergangenen Woche Fotos des Teenagers und ein Suchplakat. Am Montag dann die gute Nachricht: Das Mädchen wurde gefunden – und sie lebt.

Durchsuchung bei den Eltern

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die 13-Jährige „im Ergebnis der intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Cottbus und der Kriminalpolizei [...] bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der elterlichen Wohnung in der Gemeinde Groß Schacksdorf aufgefunden und in die Obhut des Jugendamtes übergeben“.

Die Staatsanwaltschaft hat derweil gegen die 52-jährige Mutter und deren 46 Jahre alten Lebensgefährten Ermittlungen „wegen Entziehung Minderjähriger und Freiheitsberaubung“ eingeleitet. Die beiden wurden vorläufig festgenommen und werden am Montageinem Haftrichter vorgeführt.

Mutter hatte von angeblichem Brief berichtet

Gleichzeitig wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eingeleitet.

Nach dem Verschwinden des Mädchen hatte die Mutter der Polizei berichtet, dass ihre Tochter das Verschwinden zuvor in einem Brief angekündigt habe.

