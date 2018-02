13 800 Brandenburger haben sich getraut

Potsdam. Im Jahr 2016 gaben sich in Brandenburg 13 800 Liebespaare das Ja-Wort. Das teilt anlässlich des Valentinstages das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mit. Somit wurden im Bundesland 500 Ehen mehr als im Vorjahr geschlossen.

Der beliebteste Tag zum Heiraten war mit 254 Trauungen der 16. Juli. Alle vier Jahre Hochzeitstag feiern von nun an 41 Paare, die sich am 29. Februar trauen ließen. Mit diesem besonderen Datum sinkt auch das Risiko, den Hochzeitstag zu vergessen. Wer am eigenen Geburtstag heiratet, kann sich seinen Hochzeitstag ebenfalls leicht merken. Im Jahr 2016 heirateten 246 Frauen und 233 Männer an ihrem Geburtstag.

Die meisten Ehen wurden in Märkisch-Oderland geschlossen

Unter den kreisfreien Städten und Landkreisen wurden die meisten Ehen im Kreis Märkisch-Oderland geschlossen, gefolgt von den Kreisen Oberhavel und Oder-Spree. Die wenigsten Trauungen gab es in den drei kreisfreien Städten Frankfurt (Oder), Brandenburg an der Havel und Cottbus.

In 10 100 Fällen war es sowohl für die Braut als auch für den Bräutigam die erste Heirat. Bei 2 200 Eheschließungen waren bereits beide Ehegatten mindestens einmal geschieden worden. Frauen waren bei ihrer Hochzeit durchschnittlich 37,8 Jahre und Männer 40,7 Jahre alt.

Von MAZonline