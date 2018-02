Cottbus: 15-Jähriger greift Pädagogin an

Cottbus. Nachdem ein 15-Jähriger am Montagmittag mit seinem Handy den Unterricht in einer Bildungseinrichtung am Ostrower Damm störte und aufgefordert wurde, dies zu unterlassen, stieß er die 34 Jahre alte Pädagogin gegen eine Regalwand.

Die Frau verletzte sich und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren stationären medizinischen Versorgung ins Carl-Thiem-Krankenhaus gebracht werden. Der Jugendliche flüchtete in Richtung Peitz. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen der Körperverletzung.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline/dpa