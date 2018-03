35 Tonnen Streusalz auf den Straßen verteilt

Potsdam. Der Winterdienst hat auf Brandenburgs Straßen in dieser Saison ähnlich viel gestreut wie in den Jahren davor. Seit Mitte Oktober seien 35 200 Tonnen Streugut eingesetzt worden, teilte der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg in Hoppegarten (Märkisch-Oderland) mit.

Potsdam ist auch im Winter eine Augenweide. Ende 2017 gab es zwar noch kaum Schnee. Doch in den vergangenen Jahren war Potsdam mehrfach in Weiß gehüllt, das zeigen die Fotos aus dem MAZ-Archiv. Zur Bildergalerie

Streusalz-Verbrauch kann noch steigen

Da nach wie vor teilweise winterliche Straßenverhältnisse herrschten, könne der Wert noch steigen. Der Verbrauch in diesem Winter entwickele sich im Schnitt aber ähnlich wie in den beiden vorangegangenen, hieß es.

In der Saison 2016/17 hat der Landesbetrieb 46 500 Tonnen, ein Jahr früher 39 500 Tonnen Streusalz eingesetzt. Im Vergleich dazu sei der Winter 2012/13 ein Extremwinter gewesen, in dem knapp 100 000 Tonnen verbraucht worden waren, so die Behörde.

Mehrere Tausend Kilometer Straße

Der Landesbetrieb Straßenwesen betreut im Winterdienst rund 12 000 Kilometer Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen sowie einige Kreisstraßen.

Von MAZonline