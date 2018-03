Potsdam. BeiIn Brandenburg gab es am Wochenende 368 Verkehrsunfälle. Dabei wurden 59 Menschen verletzt., gab ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Montag bekannt.

Schlimmere Unfälle habe es demnach nicht gegeben. Auch am Montagmorgen lief der Verkehr in Brandenburg laut dem Sprecher ohne größere Probleme.

Von MAZonline