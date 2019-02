Potsdam

In Brandenburg fließt in diesem Jahr so viel Geld wie nie in den Straßenbau. Insgesamt werden rund 618 Millionen Euro für die Planung, den Bau und die Unterhaltung von Straßen eingesetzt, sagte Verkehrsministerin Kathrin Schneider ( SPD) am Montag in Potsdam. „Das ist ein Rekordwert, der insbesondere den großen Autobahnprojekten geschuldet ist“, sagte sie.

Der Großteil des Geldes stammt demnach auch aus Bundesmitteln, nämlich 460 Millionen. Allein für den Ausbau der Havellandautobahn (nördliche A10/A24 bis Neuruppin), der in öffentlich-privater Partnerschaft realisiert wird, sind 131 Millionen Euro aus Bundesmitteln in diesem Jahr vorgesehen. 143 Projekte sollen in diesem Jahr insgesamt realisiert werden.

Seit 2015 wurden laut Schneider 1,9 Milliarden Euro für die Verbesserung von Straßen, Radwegen und Brücken eingesetzt. Bis zum Ende dieser Legislaturperiode würden damit rund 2,5 Milliarden Euro fließen. Zwischen 2009 und 2014 waren es laut Schneider rund zwei Milliarden Euro.

Von Torsten Gellner