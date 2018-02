8800 Schüler müssen gefördert werden

Potsdam. In Brandenburg werden derzeit rund 8800 Schüler wegen mangelnder Sprachkenntnisse gefördert. Das sind etwa vier Prozent aller Schüler an öffentlichen Schulen, wie das Ministerium für Bildung am Mittwoch mitteilte. Beim Großteil der Kinder handelt es sich um Flüchtlinge.

Viel Nachholbedarf in Grundschulen

Die meisten lernen in Grundschulen (5500), gefolgt von Oberschulen (knapp 2400) und Gesamtschulen (knapp 400). An den Schulen gibt es ergänzend zum Regelunterricht spezielle Förderkurse. Dafür stehen rund 300 zusätzliche Lehrkraft-Stellen zur Verfügung.

Von MAZonline