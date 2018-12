Potsdam

Die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und die Jahreswende werden nach Einschätzung des ADAC teilweise zu vollen Straßen in der Region führen und die Geduld der Autofahrer auf die Probe stellen.

„Durch die Vollsperrung auf der A114 zwischen Schönerlinder Straße und dem Autobahndreieck Pankow sowie auf der nördlichen A10 und A24 kann es durch Baustellen zu erheblichen Einschränkungen kommen“, sagt Sandra Hass vom ADAC Berlin-Brandenburg. Es sei darum ratsam, an diesen Tagen möglichst früh oder am Abend die Autobahnfahrten zu starten, um längere Staus zu meiden.

Um diese Staus an der Großbaustelle zwischen den Dreiecken Pankow und Havelland bis Neuruppin zu unterbinden, richtet die Polizeidirektion Nord einen Appell an alle Autofahrer: „Wir hoffen, dass es ihnen nicht an Geduld mangelt und sie von sich aus langsamer fahren, um gesund und sicher anzukommen“, sagt Polizeisprecherin Ariane Feierbach.

Verbesserung auf Großbaustelle in Michendorf erwartet

Die Polizeidirektion rechne mit einem für den Autobahnbereich normalen Verkehrsaufkommen. Die Bauarbeiten auf der A10 und A24 hatten im Juli begonnen und sollen bis Ende 2022 andauern.

Außerdem erwartet der ADAC auf A9 und A13 in Richtung Süden sowie auf der Ost-West-Verbindung A2, A10 und A12 ein erhöhtes Verkehrsaufkommen.

Besondere Staugefahr bestehe auf dem südlichen Berliner Ring bei der Großbaustelle in Michendorf. Die Polizeidirektion West sieht hier zumindest eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr: „Von der A9 kommend sind jetzt bereits streckenweise vier Spuren befahrbar, was Weihnachten 2017 noch nicht der Fall war. Dadurch dürfte sich die Verkehrssituation dieses Jahr wesentlich entspannter gestalten“, sagt Polizeisprecher Daniel Keip.

ADAC rechnet mit größerer Rückreisewelle

Dass das tatsächlich funktioniert, liege seiner Meinung nach aber an den Autofahrern, wie schnell sie fahren und ob sie die Abstände zwischen den Autos wahren.

Das hat in den vergangenen Jahren offenbar gut funktioniert: „Wir können aus unseren Statistiken kein erhöhtes Unfallrisiko zu den Weihnachtsfeiertagen in Berlin und Brandenburg feststellen“, sagt ADAC-Sprecherin Hass.

Autofahrer sollten auch den 26. Dezember im Blick behalten, an dem der ADAC ab 17 Uhr mit einer größeren Rückreisewelle aus und nach Berlin rechnet, die sich auch auf Brandenburgs Straßen bemerkbar machen dürfte.

„Wer es einrichten kann, sollte lieber zeitiger oder etwas später starten“, empfiehlt die ADAC-Sprecherin. Zum Beispiel auch an den Weihnachtstagen selbst, wenn der Straßenverkehr erfahrungsgemäß ruhiger sei.

Von Fabian Lamster