Potsdam

Die AfD hat vor, in den Landeswahlausschuss einen Fraktionsmitarbeiter zu schicken, der enge Kontakte zur Identitären Bewegung (IB) hat. Das bestätigten mehrere Mitglieder des Landtagspräsidiums. Die IB wird als rechtsextremistisch eingeschätzt. Die „Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN)“ hatten über den Fall berichtet.

Kai Laubach, Mitarbeiter von Fraktions- und Parteichef Andreas Kalbitz und Grundsatzreferent der Fraktion, soll laut einem mehrere Wochen alten Antrag der AfD-Fraktion in den Ausschuss entsandt werden. Im Landtagspräsidium gibt es allerdings Widerstände, weil Laubach mehrfach Nähe zu der IB gezeigt hat.

„In diesen Ausschuss wird man geschickt, weil man Vertrauen genießt. Wir werden aber keinem Kandidaten zustimmen, von dem wir gar nicht wissen, ob er überhaupt für die Demokratie ist“, sagte ein Präsidiumsmitglied der MAZ. Schließlich sei für eine Aufnahme in den Ausschuss eine Mehrheit in dem Gremium nötig. Meist entscheidet das Präsidium sogar im Einvernehmen.

Verfassungsschutz beobachtet die Bewegung

Der Wahlausschuss lässt zum Beispiel Listen zu oder billigt das amtliche Endergebnis der Landtagswahlen – gewählt wird in Brandenburg am 1. September.

Der Verfassungsschutz beobachtet die IB, denn sie gilt als rechtsradikal. „Den demokratischen Verfassungsstaat greifen die Identitären an“, heißt es im Brandenburger Verfassungsschutzbericht 2017. Und: „Die liberal-westlichen Demokratien lehnt die IB ab“. Die Gruppe ist durch Aktionen bekannt geworden. So verteilten Mitglieder Pfefferspray an Frauen in Cottbus, damit sich diese gegen „kriminelle Ausländer“ verteidigen könnten. Das IB-Programm ist völkisch und geht von einer geschlossenen europäischen Kultur aus, die durch eine „Islamisierung“ bedroht sei.

Im Jahr 2016 trat Laubach in einem Video auf, das Anhänger der IB zur Teilnahme an einer Demonstration der Organisation in Berlin aufrief. Außerdem vertreibt Laubach einschlägige Szenemode unter dem Label „Deutsches Gewand“ – das Gewerbe ist auf seinen Namen eingetragen. Es führt Shirts und Kapuzenpullis mit Aufschriften wie „Volk“, „Kraft + Präzision“ und „Original Deutsch“.

„Man wollte uns ein Ei ins Nest legen“

„Nach drei Klicks im Internet sieht man schon, was das für ein Vogel ist - und was man uns für ein Ei ins Nest legen wollte“, sagte ein Präsidiumsmitglied der MAZ.

Das Präsidium des Brandenburger Parlaments tagt am Mittwoch. Dem Vernehmen nach soll der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Andreas Galau, abgestritten haben, dass Laubach Identitärer sei. Fraktions-Pressesprecher Detlev Frye sagte auf Nachfrage: „Die Fraktion hat keinen Grund, an der Integrität von Herrn Laubach zu zweifeln.“ Galau habe sich bei Laubach schriftlich versichern lassen, dass er nicht IB-Mitglied sei.

Hintergrund: Die AfD hat eine Reihe von Organisationen definiert, deren Mitglieder nicht in die AfD aufgenommen werden dürfen. Die Identitäre Bewegung steht auf dieser Unvereinbarkeitsliste. Die Fraktion behalte sich nun mehrere Möglichkeiten vor, wie sie sich im Präsidium verhalten werde: Die Optionen reichten von einem Verzicht auf die Kandidatur bis zu einem Tausch, so dass Laubach stellvertretendes Ausschussmitglied werden könnte, sagt Frye.

Laut „PNN“ hatte Parteichef Kalbitz geäußert, es könne sich bei Laubachs IB-Kontakten um eine „Verwirrung, die ich jedem zugestehe“ gehandelt haben. Kalbitz selbst hatte in der Vergangenheit mehrfach Kontakt zu rechtsextremistischen Organisationen gehabt.

Von Ulrich Wangemann