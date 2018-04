Alexander Riedel

Die AfD will sich einem in Gründung befindlichen Freundeskreis Israel im Brandenburger Landtag anschließen. Man sei eingeladen worden und mache das „gerne und aus voller Überzeugung“, sagte Fraktionschef Andreas Kalbitz am Dienstag vor Journalisten. Das Bekenntnis zum Existenzrecht Israels sei selbstverständlich.

„Der Holocaust als singuläres Verbrechen der deutschen Geschichte verpflichtet uns zu einer besonderen Verantwortung gegenüber Israel“, erklärte Kalbitz. „Die Auseinandersetzung auch mit den dunkelsten Kapiteln der deutschen Geschichte gehört zur deutschen Erinnerungskultur.“

Die AfD sei ein Garant dafür, dass Juden in Deutschland auch in Zukunft sicher leben können, sagte Kalbitz vor dem Hintergrund der Attacke auf einen Israeli vor einer Woche in Berlin. „Wir wollen, dass Menschen mit einer Kippa durch Berlin laufen können, ohne angegriffen zu werden.“

Aus Anlass des 70. Jahrestags der Gründung des Staates Israel will sich ein parteiübergreifender Freundeskreis im Brandenburger Landtag gründen. An diesem Mittwoch will Israels Botschafter Jeremy Issacharoff im Landtag sprechen.

