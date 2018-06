Prignitz

Die Tour de Prignitz 2018 ist Geschichte. An vier Tagen waren wieder Tausende Radler im gesamten Landkreis unterwegs. Der Startschuss fiel am Donnerstag in Heiligengrabe, am Sonntag wurden die Radler mit einem großen Abschlussfest in Meyenburg geehrt. Außerdem als Etappenorte dabei: Wusterhausen, Wittenberge und Bad Wilsnack.

Wie viel Freude die Tour bereitet und wie schön die Prignitz, zeigen die Fotos der MAZ-Reporter.

Die Tour de Prignitz 2018 in Bildern

Zur Galerie Es war heiß auf der Strecken von Heiligengrabe nach Wusterhausen. Die 728 Radler bekamen aber auch ihre Abkühlung und viele warmherzige Empfänge unterwegs. Hier ein paar Eindrücke von der Fahrt.

Zur Galerie Die erste Etappe der Tour de Prignitz 2018 endete in Wusterhausen. Dort wurde das Radlerfeld nicht nur von einem Kanonenschlag empfangen, sondern auch mit einem musikalischen, kulturellen und sogar sportlichen Programm.

Zur Galerie Diese Fahrt hatte es in sich! Von Wusterhausen bis Wittenberge wurden von den Radlern der Tour de Prignitz ganze 67 Kilometer zurückgelegt und das auch noch bei hohen Temperaturen. Und trotzdem wurde diese Etappe von vielen Teilnehmern als außerordentlich schön bezeichnet.

Zur Galerie Mit Torte, Musik und Tanz begrüßten die Wittenberger ihre Gäste der Tour de Prignitz. Mit dabei waren auch 18 Kinder aus Weißrussland. Der Wittenberger Interessenring spendierte allen Radlern eine Torte, die nicht nur ein echter Hingucker war.

Zur Galerie Eine sehr entspannte Fahrt mit schönen Stopps erlebten die Radler auf der 3. Etappe der Tour de Prignitz 2018. Hier ein paar Eindrücke.

Zur Galerie Das Abschlussfest der Tour de Prignitz stieg 2018 in Meyenburg, Endpunkt der viertägigen Fahrradtour.

Von MAZonline