Potsdam

In Brandenburg soll kostenloses Surfen im Internet ausgebaut werden. Dafür will die Landesregierung bis Mitte 2020 rund 1200 öffentliche WLAN-Hotspots einrichten. 934 Orte hat das Wirtschaftsministerium bereits namentlich festgelegt. Ob auch Sie davon profitieren und sich ein Hotspot in Ihrer Nähe befindet, können Sie auf unserer Karte nachschauen.

Von MAZonline