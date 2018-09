Potsdam

Die bislang untersuchten 27 Proben von sichergestellten Krebsmedikamenten des Skandal-Unternehmens Lunapharm aus Mahlow (Teltow-Fläming) haben keinen Anhaltspunkt für verminderte Wirksamkeit geliefert. Das sagte der Präsident des Brandenburger Landesamts für Arbeitssicherheit, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG), Detlev Mohr am Mittwochvormittag im Gesundheitsausschuss des Brandenburger Landtags. Es seien „keine Mängel festgestellt worden“, so Mohr.

Insgesamt stehen noch 12 Proben aus, denn 39 wurden insgesamt in Labore geschickt. Die weitere Analyse könne sich noch einige Wochen hinziehen, sagte Mohr. So seien unter anderem im Labor von Roche einige Ansetzungen von Proben nicht gelungen. Sie müssten wiederholt werden.

Bisher wurden 21 der gesicherten 31 Rückstellproben geprüft, die aus einer griechischen Apotheke stammen. Solche Exemplare werden standardmäßig bei der Produktion zurück behalten.

Dasselbe gelte auch für sechs von insgesamt acht Proben, die aus beschlagnahmten Sendungen gezogen wurden, die im Zusammenhang mit dem illegalen Händler-Netzwerk stehen. Zwei Ergebnisse stünden noch aus.

Erstmals hat das Amt Patienten ermittelt, die Medikamente aus Lieferungen der Firma Lunapharm erhalten haben. Bislang seien in Brandenburg elf Krebspatienten gemeldet worden. Die Informationen seien noch nicht vollständig, da die acht in Brandenburg als Händler der fragwürdigen Produkte identifizierten Apotheken noch nicht allesamt Patientenzahlen gemeldet hätten, so Mohr. Von dreien lägen noch keine Angaben vor. Er rechne damit, dass die Zahl der Betroffenen nach Sichtung aller Angaben bei etwa 20 liegen könnte, sagte Mohr.

Nach Auffliegen des Handels mit Medikamenten, die gefälscht und mutmaßlich in griechischen Krankenhäusern gestohlen worden waren, besteht die Sorge, dass die Mittel unsachgemäß gelagert und deshalb verdorben sein könnten. Krebsmittel müssen in bestimmten Fällen in einer ununterbrochenen Kühlkette bei zwei bis acht Grad Celsius gelagert und transportiert werden.

