Alter von Flüchtlingen: Behörden liegen meist richtig

Flüchtlinge in Brandenburg

In Brandenburg gab es seit 2015 seitens der Jugendämter in 49 Fällen erhebliche Zweifel, ob die registrierten minderjährigen Flüchtlinge wirklich noch unter 18 Jahren sind. Daraufhin wurden medizinische Untersuchungen vorgenommen. In 41 Fällen stellte sich heraus, dass die Zweifel der Behörden begründet waren und bereits eine Volljährigkeit vorlag.