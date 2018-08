Potsdam

Der Bau von neuen Stromtrassen ist nichts für Ungeduldige. Aus dem Jahr 2005 etwa stammen die Ideen für die sogenannte Uckermarkleitung. Eine 380-Kilovolt-Leitung, die auf 115 Kilometern Länge zwischen Bertikow (Uckermark) und Neuenhagen bei Berlin (Märkisch-Oderland) verlaufen soll.

Die Trasse, die Windstrom von Nord nach Süd transportieren soll, führt am Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin vorbei. Das sorgte für Klagen von Naturschützern und brachte das Projekt vor das Bundesverwaltungsgericht. Die Richter monierten, dass die Stromtrassenplaner des Betreibers 50Hertz nicht für jede Vogelart das das Kollissionsrisiko ermittelt hätten. 50Hertz musste neue Gutachten einholen und die Pläne erneut öffentlich auslegen. Nun wird die Fertigstellung der Leitung für 2021 erwartet – sofern nicht weitere Klagen dazwischenkommen.

Neues Gesetz im Herbst

Der Rückstand in der Uckermark ist kein Einzelfall. Nach aktuellen Zahlen der Bundesnetzagentur sind von erforderlichen 7700 Kilometern beim Netzausbau im Zuge der Energiewende derzeit 1750 Kilometer genehmigt und nur 950 realisiert. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will nun gegensteuern. Am Dienstag stelle er einen Aktionsplan vor, um den Ausbau der Stromnetze deutlich zu beschleunigen. „Wir haben einen Rückstand erreicht, der politisches Handeln notwendig macht“, sagte Altmaier. Im Herbst will er ein Gesetz zur Beschleunigung des Netzausbaus vorlegen.

Sein Plan sieht zum einen vor, dass bei länderübergreifenden Projekten Bund und Länder enger kooperieren. Außerdem sollen Planungsverfahren kürzer und das Vorschlagsrecht der Länder für zeitraubende Alternativplanungen beschränkt werden. Zum anderen sollen die bestehenden Stromnetze optimiert und höher ausgelastet werden. Dazu müssten neue Leiterseile über bestehende Trassen gespannt werden, sofern das technisch möglich ist.

Gerber: Netzausbau ist Flaschenhals

„Der Netzausbau ist der Flaschenhals der Energiewende“, sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD). Auch er forderte einen deutlich schnelleren Ausbau. „Dazu müssen Planungs- und Genehmigungsverfahren verkürzt werden. Sonst kann die Energiewende nicht gelingen.“

Den Grünen sind die Ankündigungen Altmaiers zu wolkig. „Sein Aktionsplan liest sich so, wie nachts in der Küche zusammengeschrieben“, sagte Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag. Die meisten Vorschläge seien längst Praxis, lösten das Problem aber nicht. Krischer forderte eine bessere Bürgerbeteiligung. Außerdem sollten überflüssige Kohlekraftwerke vom Netz genommen werden, damit die Netze entlastet würden.

Von Torsten Gellner