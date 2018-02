„Zirkeltag“: Wir suchen Ihre Geschichten

Potsdam. Der 5. Februar 2018 ist ein historisches Datum: Am Montag ist der Mauerfall achtundzwanzig Jahre, zwei Monate und siebenundzwanzig Tage her. Die Mauer ist an diesem Tag genauso lange weg, wie sie existiert hat.

Der „Zirkeltag“ ist eine biografische Wegmarke für alle, die die Zeit vor und nach dem Mauerfall bewusst erlebt haben. Die MAZ sucht Brandenburger, die uns ihre Geschichten erzählen wollen.

In den vergangenen 25 Jahren hat sich eine Menge getan. MAZonline stellt Stadtansichten aus Potsdam und Potsdam-Mittelmark aus den Jahren 1981-1989 und 2014 gegenüber. Zur Bildergalerie

Wie war das früher und was ist davon geblieben? Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dem Mauerfall? Wie hat sich Ihr Leben nach 1989 verändert? Mussten Sie sich beruflich umorientieren? Wie haben Sie den Neustart gemeistert? Und – wie gehen Sie mit diesem Teil der Geschichte bei Gesprächen in ihrer Familie, mit ihren Kindern und Enkelkindern um?

