Meseburg

Zum zweiten Mal innerhalb von gut drei Monaten kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Wladimir Putin am Samstag zu einem Gespräch über die Konflikte in Syrien und der Ostukraine zusammen. Weiteres Thema bei dem Treffen auf Schloss Meseberg bei Gransee (Oberhavel) wird der Streit über die Gas-Pipeline Nord Stream 2 sein, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag bekanntgab.

Die beiden hatten sich erst Mitte Mai im russischen Badeort Sotschi am Schwarzen Meer getroffen. Anschließend hatte Merkel Ende Juli den russischen Außenminister Sergej Lawrow und Generalstabschef Waleri Gerassimow in Berlin empfangen.

Schloss Meseberg

Das 1738 erbaute Schloss Meseberg zählt zu den schönsten Barockbauten Brandenburgs. Um ein Haar hätte es die Rote Armee 1945 gesprengt.

Das Gästehaus der Bundesregierung, aufgenommen von der Rückseite. Quelle: Stephanie Pilick / dpa

Die Eigentümerliste ist schillerend. So kaufte es Prinz Heinrich von Preußen 1774 für seinen Liebhaber Christian Ludwig von Kaphengst. Zu den späteren Eigentümern gehörte der Herausgeber der Vossischen Zeitung, Carl Robert Lessing, später dann sein Sohn Gotthold Ephraim Lessing. Theodor Fontane adelte das Anwesen bei seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg als „Zauberschloss“.

Nach dem Zweiten Weltkrieg beherbergte das Schloss am Huwenowsee 70 Kilometer nördlich von Berlin Umsiedler und Flüchtlinge, später einen Kindergarten, eine Kneipe und einen Laden.

Das Gästehaus der Bundesregierung von vorne. Quelle: Bernd Settnik/dpa

1995 kaufte die dem Denkmalschutz verpflichtete Messerschmitt-Stiftung das baufällige Schloss und den verwilderten Park, um beide zu restaurieren.

Seit 2007 nutzt die Bundesregierung Schloss Meseberg als Gästehaus und Konferenzzentrum. Erster internationaler Gast war der französische Präsident Jacques Chirac.

Von MAZonline