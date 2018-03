„Angriff auf Kern unseres Geschäftsmodells“

Der Rechnungshof in Brandenburg hat die Internationale Schule BBIS in Kleinmachnow im Visier und stellte deren staatliche Förderung in Frage. In der MAZ erläutert deren Aufsichtsratschef Frank H. Walter-von Gierke, warum die Schule in Brandenburg so einzigartig ist – und nicht mal eben auf zwei Millionen Euro verzichten kann.