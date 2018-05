Potsdam

In Brandenburgs rot-roter Koalition herrscht wie auch in der Opposition große Uneinigkeit über sogenannte Ankerzentren für die Beschleunigung von Asylverfahren. Während die Linkspartei die Asyl- und Abschiebezentren nach Worten ihres Fraktionschefs Ralf Christoffers vom Dienstag ablehnt, sagte sein SPD-Amtskollege Mike Bischoff vor Journalisten, Brandenburg solle offen dafür sein.

Zentren gesetzeswidrig

Christoffers sagte, nach bisherigem Stand seien die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gemäß Koalitionsvertrag von Union und SPD geplanten Zentren aus Sicht der Linkspartei grundgesetzwidrig. Daher gehe er nicht davon aus, dass sie so kommen würden. Da es aber noch keine konkreten Vorschläge des Bundes gäbe, handele es sich um eine „Gespensterdebatte“. Er hätte sich gewünscht, dass sich Landesinnenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) nicht schon so offen dazu geäußert hätte, meinte der Linkspolitiker.

In die gleiche Richtung wie Schröter äußerte sich am Dienstag auch SPD-Fraktionschef Mike Bischoff. Es mache keinen Sinn, abgelehnte Asylbewerber erst noch in die Regionen zu versetzen und bis zur Abschiebung Integrationsbemühungen zu starten. „Ankerzentren“ könnten ein „vernünftiger Schritt“ sein, um die Akzeptanz für Geflüchtete ohne Bleiberecht in der Bevölkerung zu erhöhen.

Die Grünen dagegen, die CDU dafür

Auch die Opposition ist in der Frage gespalten: Die Grünen sind gegen die sogenannten Ankerzentren, die CDU forderte das Land hingegen auf, sich am Pilotprojekt des Bundes zu beteiligen. Die Christdemokraten verlangen auch die Einrichtung eines „Sonderstabs straffällige Ausreisepflichtige“, um Rückführungen zu beschleunigen. Die Landkreise seien mit den komplizierten Verfahren eigentlich überfordert, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Jan Redmann.

• Mehr aus dem Landtag:

AfD-Pressekonferenz: Journalist erhält Frageverbot

Die AfD begrüßt die Einrichtung von „Ankerzentren“ ebenfalls. „Im Idealfall sollten solche Zentren jedoch im Ausland an der EU-Außengrenze und nicht in Brandenburg gebaut werden“, sagte der innenpolitische Sprecher Thomas Jung. Dort sollten sich die Zuwanderer dann für einen Aufenthalt in der EU bewerben können.

Grünen-Fraktionschef Axel Vogel erinnerte an den kürzlichen Vorfall in einer größeren Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen (Baden-Württemberg). Dort war die Abschiebung eines Flüchtlings aus Togo nach Italien zunächst am teils gewaltsamen Widerstand der Bewohner gescheitert. „Ankerzentren“ seien noch größer und würden noch mehr Probleme mit sich bringen, warnte Vogel.

Zudem sei ihr Ziel, Integration zu verhindern, was die Grünen ablehnten. „Brandenburg wäre gut beraten, an dieser Stelle nicht den Vorreiter zu machen und sich dagegen zu stellen“, sagte Vogel. Bislang haben erst wenige Bundesländer Interesse signalisiert.

• Mehr aus dem Landtag

Bürger sollen beim Straßenbau finanziell entlastet werden

Von MAZonline