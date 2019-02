Berlin

Zum Jahresanfang hat die Arbeitslosenzahl in Brandenburg den niedrigsten Stand in einem Januar erreicht. 86.865 Menschen waren arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Der Januarwert war damit der niedrigste seit Start der Erhebung im Jahr 1991.

Arbeitslosenquote 6,5%

Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank die Arbeitslosenquote um 0,7 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent. Das waren 8206 Menschen weniger als im Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Dezember waren es 7900 Arbeitslose mehr. Durch das Winterwetter, wenig Betrieb im Tourismus-, Hotel- und Gaststättengewerbe und wegen auslaufender Arbeitsverträge steigen die Zahlen typischerweise zum Jahresanfang. Insgesamt gab es im Januar 4156 offene Stellen, 386 weniger als im Vormonat.

Trend soll 2019 anhalten

„Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg hält an. Alle Indikatoren zeigen derzeit keine Überraschungen an, die als negative Vorzeichen gedeutet werden könnten“, sagte der Geschäftsführer der regionalen Arbeitsagentur, Bernd Becking. Für 2019 erwarte man eine weitere Verringerung der Arbeitslosenzahlen.

Von RND/dpa