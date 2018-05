Potsdam

Die Arbeitslosigkeit in Brandenburg ist im Mai weiter gesunken. 82.217 Frauen und Männer waren erwerbslos gemeldet, 3569 weniger als im April und 8793 weniger als vor einem Jahr. Laut Bundesagentur für Arbeit erreichte die Arbeitslosenquote 6,2 Prozent. Das waren 0,3 Prozentpunkte weniger als im April und 0,7 Prozentpunkte weniger als im Mai 2017. Grund sei die starke wirtschaftliche Entwicklung. Unternehmen suchten unverändert Arbeitskräfte, erklärte die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg am Mittwoch.

„In Berlin und Brandenburg ist der Arbeitsmarkt in einer starken Verfassung“, sagte Direktionschef Bernd Becking. „Noch nie seit 1991 ist die Zahl der Arbeitslosen in beiden Ländern so niedrig gewesen wie jetzt im Mai 2018.“ Unternehmen suchten vor allem Fachkräfte, deshalb sei eine abgeschlossene Ausbildung so wichtig. Aktuell sind Becking zufolge in beiden Bundesländern noch knapp 8000 Lehrstellen frei.

Die Agentur zählt nicht jeden das arbeitslos, der gerade nicht erwerbstätig ist, darunter Menschen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wie etwa Weiterbildungen und kurzzeitig Arbeitsunfähige. Rechnete man sie hinzu, fiele die Arbeitslosenzahl in Brandenburg um knapp 32 000 höher aus.

Von MAZonline