Potsdam

Nach der Einigung zwischen CDU und CSU im Asylstreit richteten sich nun alle Augen auf die SPD. Bis gestern Abend war offen, ob die Sozialdemokraten den Kompromiss der Unionsschwestern mittragen oder nicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatten sich nach einem erbitterten Streit am Montagabend auf die Einrichtung sogenannter Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze geeinigt. In diesen Zentren sollen beim Grenzübertritt aufgegriffene Asylbewerber, für deren Verfahren andere EU-Länder zuständig sind, vorübergehend festgehalten werden, bevor sie an die entsprechenden Länder zurückgewiesen werden können.

Schon auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 hatte die Union solche Transitzonen gefordert. Die SPD hatte sie damals abgelehnt, und vor „Massenlagern im Niemandsland“ gewarnt.

SPD-Chefin Andrea Nahles versuchte am Dienstag, Zeit zu gewinnen. Viele Fragen seien offen, es gebe erheblichen Beratungsbedarf, erklärte sie nach einer Sondersitzung der Bundestagsfraktion. Den Begriff Transitzentren allerdings lehnte sie als „irreführend“ ab. Es gehe aus ihrer Sicht nicht um denselben Sachverhalt wie 2015, so Nahles.

Woidke: „Will wissen, was mit den Menschen passiert“

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht zu viele Fragen noch ungeklärt. „Ich will wissen, was mit den Menschen in solchen Transitzentren passieren soll“, sagte er. Die Union habe lediglich einen Formelkompromiss zur eigenen Gesichtswahrung auf den Tisch gelegt. „Ich glaube aber, beide – Horst Seehofer und Angela Merkel – haben ihr Gesicht verloren.“

Woidke betonte, er sei es leid, über eine „hohle Phrase“ zu diskutieren und äußerte den Eindruck, die Union habe nur „alten Wein in neuen Schläuchen“ vorgelegt. Er erwarte vom Bundesinnenminister, einen Vorschlag auf den Tisch zu legen. Erst dann könnten sich die Länder dazu positionieren.

Schröter: Bund muss für Klarheit sorgen

Das fordert auch Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD): „Es ist noch sehr unklar, was die zwischen CDU und CSU getroffene politische Einigung am Ende für die Länder bedeutet“, sagte er. „Bislang haben sich nur zwei von drei Koalitionspartnern verständigt.“ In dem Unionspapier sei ausschließlich von der deutsch-österreichischen Grenze die Rede. „Es ist nun Aufgabe der Bundesregierung, für Klarheit zu sorgen.“

SPD-Linke wie die bayerische Landesvorsitzende Natascha Kohnen erteilten dem Kompromiss der Unionsparteien eine klare Absage. „Geschlossene Lager lehnen wir ab“, sagte Kohnen, die auch stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei ist, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Natürlich sind wir bereit, sachliche Vorschläge zu prüfen. Aber die SPD ist nicht verpflichtet, etwas einfach mitzutragen, damit die CSU ihre Propaganda-Hülsen bekommt“, fügte die Sozialdemokratin hinzu. Andere SPD-Landespolitiker sowie Juso-Chef Kevin Kühnert äußerten sich ähnlich.

Spitzengespräch zwischen Union und SPD

Am Abend sollten bei einem erneuten Spitzengespräch zwischen Union und SPD mögliche Kompromisse ausgelotet werden. Dabei sollte es auch darum gehen, wie die Union der SPD an anderer Stelle entgegenkommen könnte. SPD-Innenexperte Burkhard Lischka etwa forderte ein Vorziehen des im Koalitionsvertrag vereinbarten Einwanderungsgesetzes. Bundesinnenminister Seehofer müsse „zeitnah“ Eckpunkte vorlegen, sagte Lischka dem RND. „Der Mann muss sinnvoll beschäftigt werden.“

Andere Sozialdemokraten griffen Seehofer scharf an. „Ich frage mich, wie Horst Seehofer als Innenminister weitermachen will“, sagte SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan dem RND. „Wer in dieser Weise für die Verfolgung seiner persönlichen Machtinteressen eine Staatskrise in Kauf nimmt, hat jede Autorität und Glaubwürdigkeit verloren.“

Von Andreas Niesmann, Igor Göldner und Ulrich Wangemann