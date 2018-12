31.000 Granaten, 4400 Brandbomben, 1100 Panzerabwehrraketen, 240 Sprengbomben ab fünf Kilogramm, 3200 Nahkampfmittel und 150 Minen: Auch im Jahr 2018 haben die Kampfmittelbeseitiger in Brandenburg wieder viel zu tun gehabt. Die Mark gehört weiterhin zu den am meisten belasteten Bundesländern in Deutschland.