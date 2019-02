Berlin

Das Bauprojekt Dresdner Bahn hat am Dienstagnachmittag offiziell begonnen –mit einem symbolischen ersten Spatenstich von Bahnvorstand Ronald Pofalla in Berlin-Lichtenrade. Der Streckenausbau entlang der bestehenden S-Bahn-Linie 2 soll den Zugverkehr von Berlin nach Dresden und zum künftigen Hauptstadtflughafen BER erheblichen beschleunigen. Die Baukosten liegen laut Deutscher Bahn bei rund 560 Millionen Euro.

Die 16 Kilometer lange Trasse, auf der schon 1875 die ersten Züge fuhren, beginnt hinter dem Bahnhof Berlin-Südkreuz, führt über die Ortsteile Marienfelde und Lichtenrade, überquert dann die Landesgrenze zwischen Berlin und Brandenburg, und führt über Mahlow und Blankenfelde ( Teltow-Fläming) weiter in Richtung Dresden. Im Berliner Stadtgebiet können die Züge laut Bahn zwischen 140 und 160 Stundenkilometer schnell fahren, auf Brandenburger Gebiet sind 200 km/h geplant.

Die historische „Dresdner Bahn“ wurde am 17. Juni 1875 eröffnet und verband bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs Berlin und Dresden. Startpunkt in Berlin war zunächst der Dresdner Bahnhof auf dem Gelände des heutigen U-Bahnhofs Gleisdreieck. Von 1882 an war es der Anhalter Bahnhof. Zwischen 1936 und 1939 gab es eine eine Schnellverbindung „Henschel-Wegman-Zug“), die die Strecke in 100 Minuten bewältigte, also 25 Minuten schneller als derzeit. 1945 war die Strecke stark zerstört, unter anderem waren die Brücken über den Teltowkanal in den letzten Kriegstagen gesprengt worden. Infolge der deutschen Teilung wurden die Fernzüge aus Dresden von 1952 an über den neu errichteten Berliner Außenring um West-Berlin herumgeleitet. Nur die S-Bahn fuhr ab Rangsdorf noch über die Grenze. Nach dem Mauerbau 1961 wurde dann auch der S-Bahn-Betrieb zwischen Lichtenrade und Mahlow eingestellt, die Strecke verfiel. Nach dem Fall der Mauer wurde die Lücke zwischen Lichtenrade und Mahlow geschlossen und der S-Bahn-Verkehr 1992 eingleisig wieder aufgenommen.

Vom Berliner Hauptbahnhof zum BER brauchen Fahrgäste dann nur 20 Minuten, etwa 10 Minuten weniger als über die vorhandenen Strecken. Nach Dresden geht es dann in anderthalb Stunden und damit gut eine halbe Stunde schneller als heute.

Die Strecke zwischen den Bahnhöfen Berlin-Südkreuz und Blankenfelde wird um zwei elektrifizierte Gleise erweitert. Die Bahnübergänge werden durch Brücken und Unterführungen ersetzt. Die Entscheidung, die nach dem Zweiten Weltkrieg gekappte Dresdner Bahn wieder aufzubauen, fiel 1993. Anwohner in Lichtenrade hatten bis zum Bundesverwaltungsgericht gegen gegen das Projekt geklagt. Sie wollten erreichen, dass die Bahn die Strecke dort untertunnelt - ohne Erfolg.

Kombi-Bahnsteig in Blankenfelde

Den Fahrgästen im Nahverkehr bringt das Projekt nach Angaben der Bahn einen bequemeren Umstieg zwischen S- und Regionalbahn umsteigen: Im Bahnhof Blankenfelde entsteht ein Kombi-Bahnsteig, der die derzeit getrennten Haltepunkte und Bahnsteige zusammenführt.

Die Bahn will das Projekt bis Ende 2025 abschließen. Ob dieser Zeitplan zu halten sein wird, entscheidet sich im Bauabschnitt 3 ( Blankenfelde-Mahlow) auf Brandenburger Gebiet. Das Planfeststellungsverfahren läuft derzeit noch, während es auf den übrigen drei Abschnitten in Berlin schon abgeschlossen ist. Anwohner-Klagen könnten das Projekt jedoch zurückwerfen.

S 2 soll „im Wesentlichen“ weiterfahren

Die Bahn beschreibt die Bauarbeiten als „sehr komplex“, weil die Trasse in Berlin durch innerstädtische Wohngebiete führt, und der S-Bahn-Verkehr während des Baus „im Wesentlichen“ aufrechterhalten werden soll.

Sämtliche neun Bahnübergänge an der Dresdner Bahn werden durch Brücken oder Straßenüberführungen ersetzt. „Das bedeutet: keine Wartezeiten mehr an geschlossenen Schranken und damit auch weniger Lärm und Abgase“, so die Bahn.

Von Thorsten Keller