Autos krachen frontal ineinander: 47-Jähriger stirbt

Lieskau. Bei einem schweren Unfall in Lieskau ist am Freitagmittag ein 47-jähriger Mann ums Leben gekommen. Sein Auto war kurz nach 12 Uhr auf der B96 mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengekracht. Dabei ist auch eine 19-jährige Frau leicht verletzt worden. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch nicht geklärt.

Die 19-Jährige war mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten, touchierte zunächst einen anderen Wagen und stieß schlussendlich mit dem Auto des 47-Jährigen zusammen. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Experten versuchen nun die Unfallursache herauszufinden und rekonstruieren den Hergang. Deswegen und wegen der Aufräumarbeiten musste die B96 bei Lieskau für einige Zeit gesperrt werden.

Von MAZonline