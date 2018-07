Potsdam

In vielen Brandenburger Landkreisen stehen wieder mehr Wohnungen leer. Doch zugleich gibt es zahlreiche Neubauprojekte im Land, wie aus der Bilanz des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) hervorgeht. Demnach standen Ende 2017 knapp 26.000 Wohnungen in Brandenburg leer und somit 170 mehr als im Vorjahr. Die BBU-Chefin Maren Kern warnte vor einer „zweiten Leerstandswelle“, die auf das Land zurolle, wenn nicht gehandelt werde. „Es gibt keine Trendwende und das bereitet uns große Sorgen.“

Landesweit stieg der Leerstand 2017 um 0,1 Prozentpunkte auf 7,6 Prozent. Je nach Lage gibt es erhebliche Unterschiede. So liegt die Quote in der Prignitz bei 17,6 Prozent, in Spree-Neiße sind es 17,4 Prozent und in Oberspreewald-Lausitz 12 Prozent. Anders sieht es in Potsdam und Potsdam-Mittelmark aus. In der Landeshauptstadt liegt sie bei 2,7 Prozent, in Potsdam-Mittelmark bei 2 Prozent und in Oberhavel bei 2,9 Prozent. In Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) steht mit 30,6 Prozent fast jede dritte Wohnung im Bestand des BBU leer, in Falkensee (Havelland) sind es nur 1,8 Prozent. Der Leerstand verteilte sich dabei mit rund 2500 Wohnungen auf das Berliner Umland und mit deutlich über 23.000 Wohnungen auf ländliche Regionen. Die vielen leeren Wohnungen seien eine Folge des sich fortsetzenden demografischen Wandels und der sinkenden Einwohnerzahl.

Abrissprämie soll aufgestockt werden

Die Mitgliedsunternehmen des BBU, dazu gehören kommunale, kirchliche, private und genossenschaftliche Wohnungsvermieter, fordern eine Erhöhung der Abrissförderung im Rahmen des staatlich geförderten Stadtumbau-Programms Ost. Der Grund: „Viele Wohnungen sind nicht zukunftsfähig“, erklärte Kern. Grundrisse würden nicht den modernen Anforderungen entsprechen, wenn sie etwa für Senioren barrierefrei ausgestattet werden müssen. Auch helfe angesichts schlechter Bausubstanz oftmals nur noch der Abriss und Neubau.

Kern forderte eine Aufstockung der Abrissförderung von derzeit rund 70 Euro pro Quadratmeter auf 140 Euro. Sie warnte davor, dass ohne Förderung der Neubau von Wohngebäuden mit günstigen Mieten kaum zu realisieren sei. Das Land Brandenburg müsse einspringen, wenn der Bund nicht wie erhofft für die Kosten aufkommt. Die Rede sei von 11 Millionen Euro jährlich.

Bauboom hält an

Denn der Neubau ist laut BBU in allen Städten und Landkreisen ein zentrales Thema. 540 neue Mietwohnungen sind von den Unternehmen 2017 fertiggestellt worden, davon 128 in Potsdam. Der Bauboom soll weitergehen: Bis 2022 sollen rund 4.600 weitere Mietwohnungen folgen, rund 1.500 davon in der Landeshauptstadt. Der Verband BBU deckt mit 340.000 Wohnungen gut die Hälfte des Brandenburger Mietmarktes ab.

Problematisch sei zudem, dass es zunehmend schwierig sei Bau- und Handwerksunternehmen in Brandenburg zu finden. Weil der Neubau – auch von Eigenheimen – in Berlin und Brandenburg boomt, arbeiteten viele Firmen in der Hauptstadtregion. In Brandenburg fehlte es an Fachkräften, die auf dem Bau arbeiteten, so Kern.

Wohnen zur Miete bleibt bezahlbar

Brandenburgs Wohnungsmärkte bieten noch immer genügend bezahlbare Mietwohnungen. Die Kosten für eine 60 Quadratmeter große Wohnung inklusive aller Nebenkosten hätten im Vorjahr bei durchschnittlich 444 Euro im Monat gelegen, sagte Kern. Die Miete in Brandenburg sei derzeit um 100 Euro günstiger als in Berlin. Jedoch gebe es unterschiedliche Entwicklungen im Land: In Falkensee lag nach den Angaben die Warmmiete mit 513 Euro im Monat am höchsten, in Fürstenberg (Oberhavel) und Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) mit 372 beziehungsweise 397 Euro am niedrigsten.

Von Diana Bade