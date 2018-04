Schönefeld

Erneuter Personalwechsel am Flughafen BER. Der Leiter für Technik und Bau, Jörg Marks, verlässt das Unternehmen. Das teilte die Flughafengesellschaft am Donnerstagabend mit. „Aufgrund mehrerer Umstrukturierungen der FBB GmbH und den damit verbundenen Aufgabenverschiebungen innerhalb der letzten zwei Jahre hat Herr Jörg Marks um Auflösung seines Vertrages“ gebeten, hieß es. Marks werde das Unternehmen zum Ende des Jahres verlassen.

Bei den Umstrukturierungen dürfte es sich vor allem um die teilweise Entmachtung des ehemaligen Siemens-Managers Marks gehen. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hatte ihm Ende vergangenen Jahres die Zuständigkeit für das Terminal und die Entrauchungsanlage entzogen. Doch genau hierfür, zur Lösung der zentralen Probleme, war er 2014 vom damaligen Flughafenchef Hartmut Mehdorn an den BER geholt worden.

Jörg Marks war schon einmal rausgeworfen worden

Lütke Daldrup begründete den Schritt im vergangenen Herbst damit, dass die Fertigstellung des Fluggastterminals enger an die Geschäftsführung angebunden werden solle. Mit der Person Marks habe dies nichts zu tun. Offiziell bliebt Marks Leiter für Technik und Bau. Lütke Daldrup hatte versucht, stattdessen den Münchner Flughafenmanager Carsten Wilmsen an den BER zu holen. Doch diese Personalie scheiterte am Veto des Aufsichtsrats. Das Verhältnis zwischen Marks und seinem Vorgesetzten dürfte seither nicht mehr das beste gewesen sein.

Jörg Marks hatte das Pannenprojekt schon einmal verlassen. Anfang 2017 wurde er vom damaligen Flughafenchef Karsten Mühlenfeld rausgeworfen. Er hatte Marks vorgeworfen, zahlreiche Fertigstellungstermine gerissen zu haben. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass es auch mit der für Ende 2017 angepeilten Eröffnung nichts mehr werden würde.

Marks kam zurück, Mühlenfeld musste gehen

Doch der Rauswurf von Marks war nur von kurzer Dauer. An­fang März geriet Mühlenfeld wegen der Entlassung Marks’ selbst unter Beschuss. Es war seinerzeit unter anderem Lütke Dal­drup, der sich als Berliner Flug­ha­fen-Staats­se­kre­tär, für Marks eingesetzt hatte. Am Ende wurde Marks rehabilitiert und ins Unternehmen zurückgeholt. Wer gehen musste, war Karsten Mühlenfeld. Für ihn kam Lütke Daldrup.

Die Liste der am BER-Projekt gescheiterten Manager und Technikchefs wird damit einmal mehr erweiter. Zuvor hatten sich schon Manfred Körtgen (nach Eröffnungspleite 2012 gefeuert), Horst Amman (von Mehdorn kaltgestellt) und Jochen Großmann (wegen Korruption verurteilt) am BER-Projekt verhoben.

Von Torsten Gellner