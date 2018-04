Resort Schwielowsee - Haftstrafe gegen Axel Hilpert bestätigt

Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Hoteliers Axel Hilpert (70) als „unbegründet“ zurückgewiesen. Das meldet der RBB unter Berufung auf ein Urteil der Karlsruher Richter vom 6. April 2018. Vergangenen Freitag soll es den Verfahrensbeteiligten zugestellt worden sein.

Damit hätte die Entscheidung des Landgerichts Frankfurt (Oder) Bestand, wonach Hilpert für drei Jahre und neun Monate in Haft muss.

Hilpert hat laut Gericht 2,6 Millionen Euro Steuergeld als Subvention für den Bau des Resorts Schwielowsee betrügerisch erlangt. Geschädigte ist die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Die hatte insgesamt 9,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, damit Hilpert den Komplex aus Ferienhäusern - eins bewohnte er -, Hotel und Kongresszentrum 2005 fertigstellen konnte. Gesamtkosten: geschätzte 40 Millionen Euro.

Erste Verurteilung im Jahr 2012

Verurteilt wurde der ehemalige Stasi-Oberst und Chef-Antiquitätenhändler der DDR 2012 vom Landgericht Potsdam zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und acht Monaten - nicht nur wegen Subventionsbetrug, sondern auch wegen Steuerhinterziehung. Diesen Schuldspruch hob der BGH 2014 teilweise auf. Begründung: Die Schadenshöhe sei zu hoch angesetzt, schließlich sei der Förderzweck ja in Teilen erfüllt: Das Haus sei in Betrieb. Ein Schaden sei nur dadurch entstanden, dass Hilpert die Kosten aufgebläht und dadurch anteilig mehr öffentliches Geld erhalten habe.

Das Verfahren wurde daraufhin dem Landgericht Frankfurt (Oder) übertragen. Dort zog es sich unter anderem in die Länge, weil der Vorsitzende Richter der zuständigen Kammer starb.

Die Frage, ob der 70-Jährige nach dem jetzt ergangenen Urteil der letzten Instanz tatsächlich sein Privathaus gegen eine Gefängniszelle tauschen muss, ist noch nicht völlig geklärt. Zum einen hat der Hotelier bereits rund ein Jahr in Untersuchungshaft gesessen – diese Zeit würde mit ziemlicher Sicherheit auf die Haftdauer angerechnet. Im Juni 2011 war der damalige Betreiber des Luxushotels festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl, weil sie Flucht- und Verdunkelungsgefahr annahm. Schließlich hatte Hilpert immer hervorragende Beziehungen ins Ausland – insbesondere ins kommunistische Kuba, das Auslieferungsabkommen mit Deutschland unterhält. Er kam aus der U-Haft nach Zahlung von einer halben Million Euro Kaution frei.

Angeschlagene Gesundheit

Hilpert hat in der Vergangenheit gesundheitliche Probleme gehabt, er hat vor Jahren einen Herzinfarkt erlitten und leidet, wie im Verlauf des Prozesses bekannt gemacht wurde, unter Diabetes. All das könnte bei der Beurteilung seiner Haftfähigkeit eine Rolle spielen.

Das Hotel hat eine zwischenzeitliche Insolvenz überwunden und hat nun einen neuen Besitzer – eine Investorengruppe, die auch die Marina Wolfsbruch betreibt – ein weiteres Pleiteobjekt, das an der Mecklenburgischen Seenplatte liegt. Rund 100 Menschen arbeiten im Resort Schwielowsee.

Hilpert gilt als eine der schillerndsten Gestalten der Brandenburger Nachwendegeschichte. Er knüpfte enge Bande in die Politik. Mitgeschäftsführer des Resorts war der ehemalige „Bild“-Chefredakteur Hans-Hermann Tiedje, dessen Kommunikationsfirma für Tagungen sorgen sollte. Unter anderem fand 2007 in Petzow am Schwielowsee der Gipfel der G8-Finanzminister statt. Die SPD-Bundesführung sägte 2008 in dem Hotelkomplex ihren damaligen Vorsitzenden Kurt Beck ab – das weiße Feriendorf vor den Toren Berlins machte deutschlandweit Schlagzeilen.

Von Ulrich Wangemann