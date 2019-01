Potsdam

Die Verzögerungen im Brandstiftungsprozess gegen den Nauener Ex-NPD-Politiker Maik Schneider (31) gehen teilweise auf das Konto des Bundesgerichtshof. Das geht aus der heute vom Oberlandesgericht ( OLG) Brandenburg nachgereichten schriftlichen Begründung für einen Entschluss vom 3. Januar hervor, mit dem das Gericht den Haftbefehl gegen den Untersuchungshäftling aufgehoben hatte.

Vermeidbare Verzögerung

Der Bundesgerichtshof war 2018 mit dem Revisionsantrag Schneiders befasst. Eine „vermeidbare Verfahrensverzögerung“ sei an dem obersten deutschen Strafgericht nach der zwischen März und Juni 2018 entstanden. Von der Beratung bis zur Schlussverfügung seien drei Monate vergangen, heißt es in der Stellungnahme des OLG – das seien mindestens zwei Monate zu viel. Die Versendung der Akte an die Staatsanwaltschaft Potsdam habe wiederum zu lange gedauert, nämlich eine Woche, rügt das OLG.

Für den anderen Teil der Verzögerung ist laut OLG die Brandenburger Landesjustiz verantwortlich. Unter anderem habe die Abfassung des Verhandlungsprotokolls zum ersten Prozess gegen Schneider vor dem Potsdamer Landgericht fast drei Monate zu lang gedauert, argumentiert das OLG. Insgesamt beträgt die beanstandete Verzögerung an allen beteiligten Gerichten gut sechs Monate.

OLG : Fluchtgefahr besteht weiter

Allerdings bescheinigt das OLG der Landesjustiz, das Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Potsdam und die Hauptverhandlung vor der 1. Strafkammer des Landgerichts Potsdam seien „stringent und zügig geführt worden“. Gleiches gelte auch für die am 10. Oktober 2018 begonnene Neuauflage des Prozesses vor der 5.Strafkammer des Landgerichts Potsdam.

An den Haftgründen gegen Maik Schneider habe sich nichts geändert, erklärt das Gericht. Es bestehe weiterhin die Gefahr, dass der Kopf der Nauener Neonazi-Zelle fliehen oder Beweise verdunkeln könnte - angesichts einer „bei einer Verurteilung zu erwartenden mehrjährigen Freiheitsstrafe“, so das Gericht. Diese Erwägungen seien aber nicht in die Entlassungsentscheidung einbezogen worden. Geprüft und beanstandet worden seien ausschließlich die Verfahrensabläufe.

Minister muss vor Ausschuss

Schneider hatte im ersten Prozess neuneinhalb Jahre Freiheitsstrafe kassiert, vor allem wegen Brandstiftung an einer als Flüchtlingsunterkunft vorgesehenen Turnhalle in Nauen ( Havelland) und Störung einer Stadtverordnetenversammlung. Das Feuer hatte auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 bundesweit für Empörung gesorgt.

Die Aufhebung der Untersuchungshaft Anfang Januar war heftig kritisiert worden, weil schon mehrfach überlange Verfahren zu U-Haft-Entlassungen im Land geführt hatten. Hauptkritikpunkt ist die Personalausstattung der Gerichte im Land. Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Linke) muss sich im nächsten Rechtsausschuss zum Fall Schneider erklären.

Von Ulrich Wangemann