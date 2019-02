Cottbus

Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Cottbus treten am Donnerstag (21. Februar 2019) in einen ganztägigen Warnstreik. Hintergrund seien die bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder, sagte ein Verdi-Sprecher am Dienstag.

Bislang gebe es keine Signale, dass die Arbeitgeber den Forderungen der Gewerkschaften entgegenkommen wollen. Aufgerufen sind unter anderem die Beschäftigten der Brandenburgisch Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und mehrerer Landesämter.

Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent höhere Einkommen im öffentlichen Dienst, mindestens aber 200 Euro pro Monat mehr. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Zudem soll es auch Verbesserungen in der Eingruppierung geben. Die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) werden am 28. Februar und 1. März fortgesetzt.

In Berlin vor allem Jugendämter betroffen

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gingen am Dienstag auch in Berlin weiter - wenn auch in kleinerem Stil. Die Gewerkschaft Verdi rief Beschäftigte in den Jugendämtern und Jugendfreizeiteinrichtungen - vor allem Sozialarbeiter - zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Es soll eine Demonstration zum Dienstsitz des Finanzsenators Matthias Kollatz ( SPD) geben.

Im laufenden Tarifstreit um mehr Gehalt hatten Tausende Beschäftigte - darunter Erzieher und Lehrer - bereits in der vergangenen Woche mit einem großen Warnstreik in der Hauptstadt ein Zeichen an die Arbeitgeberseite gerichtet. Bundesweit gab es bereits vielerorts Warnstreiks.

>> Mehr zum Thema: Brandenburger Gewerkschaft fordert Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung

Von MAZonline/dpa