Berlin

Ein 71 Jahre alter Mann ist im Butzer See in Berlin-Kaulsdorf ertrunken. Die Polizei ging zunächst von einem Badeunfall aus. Ein Zeuge bemerkte am Mittwochabend den leblosen Senior im Schilf des Sees, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Die alarmierten Rettungskräfte fischten den Körper aus dem Wasser, konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

In der Nähe des Fundortes wurden persönliche Gegenstände und Kleidung des 71-Jährigen sichergestellt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es keine. Woran genau der Mann gestorben sei, soll eine Obduktion der Leiche ergeben.

Ebenfalls am Mittwoch musste am Rangsdorfer See nach einem Badeunfall eine Person reanimiert werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die aus dem See gerettete Person wurde ins Unfallkrankenhaus Berlin gebracht.

Von MAZonline