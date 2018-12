Potsdam

Nach einem mehrstündigen Warnstreik rollt der Zugverkehr in Berlin und Brandenburg nach und nach wieder an. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte von 6 bis 9 Uhr zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. ICE und Intercitys fuhren nicht. Auch im Regionalverkehr und bei der Berliner S-Bahn fielen Linien aus. Viele Pendler mussten auf das Auto, Busse und U-Bahnen umsteigen. „Da kam man teilweise nicht mehr mit“, sagte eine Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe ( BVG). Auch nach Streikende gab es weiter Verspätungen bis zu 90 Minuten. Wie lange dauern diese noch an? Wir beantworten die wichtigsten Fragen:

Der Feierabend naht: Fährt die S-Bahn wieder pünktlich?

Die ebenfalls vom Streik betroffene S-Bahn fuhr laut Bahn am Mittag erst „teilweise wieder normal“. Bis die S-Bahnen und Regionalzüge wieder ganz nach Plan fahren, kann es noch dauern. Das Unternehmen versuchte, nach Streikende auf der Ringbahn, der Stadtbahn und der Nord-Süd-Strecke einen 20-Minutentakt zu schaffen. Der Takt soll später verkürzt werden. „Das kann sich aber alles bis zum Abend hinziehen“, sagte eine Sprecherin. Echtzeit-Reiseinformationen zur S-Bahn gibt es in der Online-Fahrplanauskunft.

Warum dauert es so lange, bis sich der Verkehr normalisiert?

Wegen der Streikaktivitäten konnten Züge in den Instandhaltungswerken nicht planmäßig gewartet werden, Züge und Personal sind in vielen Fällen nicht an den vorgesehenen Einsatzorten. Züge und Personal wieder überall richtig einzusetzen, dauert mehrere Stunden.

Wieso wurden so viele Pendler von dem Streik überrascht?

Am Montagmorgen wussten viele Fahrgäste in Berlin und Brandenburg nicht, dass auch der Regionalverkehr betroffen ist. Denn angekündigt war am Sonntagabend zunächst nur ein Streik im Fernverkehr. Bei der EVG hieß es sogar, dass zumindest die Berliner S-Bahn verschont bleiben soll – erst um 23.30 Uhr ging der aktualisierte Streikaufruf an die EVG-Mitglieder.

Wieso ist nicht der gesamte Regionalverkehr ausgefallen?

Nicht die Fahrer, sondern die Fahrdienstleiter streikten – das Personal in den Stellwerken und in der Fahrdienst-Leitstelle in Halensee, das für die Sicherheit verantwortlich ist, die Signale stellt und den Betrieb überwacht. Die Berliner S-Bahn habe versucht, den Schaden zu begrenzen, indem sie die wenigen Fahrdienstleiter, die sich nicht am Streik beteiligt haben, so positionierte, dass der Berufsverkehr von und nach Brandenburg nicht komplett zusammenbrach, heißt es in der Berliner Zeitung.

Wenn in den Stellwerken Personal fehlt, führt das auch zu Problemen bei anderen Zuganbietern. Die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Odeg), die in der Region einige Strecken bedient, verwies darauf, dass sich ihre Mitarbeiter nicht an den Streiks bei der Deutschen Bahn beteiligen. Es könne durch die fehlenden Signale und Weichenstellungen aber trotzdem zu Einschränkungen und Ausfällen kommen.

Läuft der Fernverkehr wieder planmäßig?

Der Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn rollt nach dem Warnstreik der Gewerkschaft EVG wieder an, ist aber immer noch vom fahrplanmäßigen Regelbetrieb entfernt. "Es kommt weiterhin zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen", warnte die Bahn am Mittag. Die kostenfreie Sonderhotline der Deutschen Bahn ist noch bis 24 Uhr geschaltet und unter der Rufnummer 08000 99 66 33 zu erreichen. Echtzeit-Reiseinformationen gibt es außerdem auf der Webseite der Bahn.

Drohen weitere Streiks ?

Weitere Warnstreiks seien vorerst nicht geplant, sagte Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die Deutsche Bahn sei im Anschuss an den Streik auf die Gewerkschaft zugekommen. Die am Wochenende unterbrochenen Tarifverhandlungen zwischen Bahn und EVG sollen am Dienstagnachmittag in Berlin fortgesetzt werden. Die Bahn verhandelt parallel auch mit der Lokführergewerkschaft GDL, doch wegen einer Schlichtungsvereinbarung drohen dort nicht so schnell Warnstreiks.

Hintergrund des Warnstreiks vom Montag sind Tarifverhandlungen für rund 160.000 Beschäftigte der Bahn mit der EVG. Sie ist die größte Bahn-Gewerkschaft, organisiert größtenteils Servicepersonal am Bahnhof und im Zug, aber auch einige Lokführer. Auch die S-Bahn in Berlin gehört zum Bahn-Konzern.

Droht Pendlern Ärger mit dem Arbeitgeber, wenn sie durch den Streik zu spät gekommen sind?

Arbeitnehmer müssen auch bei einem Streik im Nah- und Fernverkehr pünktlich zur Arbeit kommen. Darauf weist der Rechtsschutz des Deutschen Gewerkschaftsbunds ( DGB) hin. Denn: Grundsätzlich trage ein Arbeitnehmer das sogenannte Wegerisiko. Beschäftigte sind also selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig am Arbeitsplatz zu erscheinen. Das gilt insbesondere, wenn die Verzögerung – wie bei einem Streik – schon im Voraus angekündigt wird. Beschäftigte müssen dann rechtzeitig planen und beispielsweise einen früheren Zug oder das Auto nehmen, um pünktlich am Arbeitsplatz zu sein. Wer zu spät kommt, riskiert im schlimmsten Fall eine Abmahnung.

Können Fahrkarten von heute auch zu anderen Zeiten genutzt werden?

Im Fernverkehr sollen alle für Montag gekauften Tickets bis Sonntag gültig bleiben. Die Bahn hat für Spar- und Supersparpreis-Tickets die Zugbindung aufgehoben. Alle Fernverkehrstickets mit Gültigkeit für den 10. Dezember behalten ihre Gültigkeit bis 16. Dezember. Kunden im Fernverkehr, die flexibel reisen können, empfiehlt der Konzern, auf den 11. Dezember auszuweichen. Die Aufhebung der Zugbindung und das Verlängern der Ticketgültigkeit sind Kulanzregeln der Bahn. Man werde in einer vergleichbaren Situation wie an diesem Montag wieder vergleichbare Kulanzregeln haben, so ein Sprecher der Bahn.

Gibt es eine Entschädigung?

Auf höhere Gewalt kann sich der Konzern im Gegensatz zu Airlines nicht berufen. Streik, Sturmschäden, geflutete Strecken - kommt ein Zug deshalb zu spät an oder fällt er aus, hat man Anspruch auf Entschädigung oder Kostenerstattung. Eine Entschädigung müssen Kunden beim bahneigenen Servicecenter für Fahrgastrechte beantragen. Dafür gibt es entweder im Zug, am Bahnhof oder online zum Ausdrucken ein Formular. Dieses müssen Kunden ausfüllen und mit der Fahrkarte oder zum Beispiel ihrer Bahncard-Nummer in einem Reisezentrum abgeben oder per Post schicken. Das Anliegen wird laut Bahn innerhalb eines Monats bearbeitet.

Wie viel Geld steht den Betroffenen zu?

Ab einer Stunde Verspätung am Zielort gibt es in Deutschland ein Viertel vom Ticketpreis zurück. Bei mehr als zwei Stunden ist es die Hälfte. Mit Bahncard 100 gibt es zehn Euro in der zweiten Klasse, wenn der Zug mehr als 60 Minuten zu spät am Ziel ankommt.

Braucht man unbedingt eine Bestätigung vom Schaffner?

Ist eine Bahn mit viel Verzug unterwegs, verteilen Zugbegleiter mitunter während der Fahrt die Formulare und bestätigen die Verspätung durch einen Zangenabdruck. Das sei aber an sich nicht nötig, erklärt die Bahn. Ob eine Verspätung vorlag, lasse sich bei der Antragsprüfung im System nachvollziehen. Die Verbraucherzentrale Hamburg rät dennoch dazu, sich sicherheitshalber die Verspätung im Zug bestätigen zu lassen.

Geht es auch schneller und unkomplizierter?

Mittlerweile gibt es Anbieter für die Erstattung im Internet. Einer ist Zug-Erstattung.de. Man lädt sein Ticket hoch, das System liest die Daten aus und bereitet auf deren Basis den Antrag vor. Man selbst fügt diesem noch seine Anschrift und Kontoverbindung hinzu. Das Verschicken an die Bahn übernimmt danach der Anbieter. Das kostet ab dem zweiten Antrag 0,99 Euro Gebühr. Ähnlich macht es Refundrebel.com, bis Ende Januar 2019 noch gebührenfrei.

Das Portal Bahn-Buddy.de prüft anhand des hochgeladenen Tickets die Ansprüche des Kunden und macht ein Angebot für eine Sofort-Auszahlung der Entschädigung. Dafür fällt eine Gebühr an, deren Höhe sich an den Erfolgsaussichten des Antrags orientiert. Maximal sind es laut Anbieter 20 Prozent der im Raum stehenden Entschädigungssumme, im Schnitt werden zwölf Prozent abgezogen. Das Geld fließe in kurzer Zeit, lautet das Versprechen. Und es steht einem unabhängig davon zu, ob Bahn-Buddy die Summe erfolgreich eintreibt.

Von MAZonline/dpa