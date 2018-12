Der Kiosk in Ludwigsfelde, dem Pendler-Bhf mit den Strecken RE 3+RE4, hat schon seit 5.30 Uhr auf. Valora-Gebietsverkaufsleiter Frank Schumann und Kollegin freuen sich zwar über mehr als doppelt so hohen Umsatz wie sonst, sind aber sauer: "Diese Strecke und die ganze Region sollten ja noch gestern Abend gar nicht dabei sein, und heut früh hören wir von Kunden, dass auf der ganzen Ringbahn nichts fährt..." Außerdem soll es noch lange dauern, bis hier wieder fahrplanmäßig gefahren wird, denn in Trebbin (das ist etwas weiter südlich auf der Anhalter Bahn) sollen jede Menge Züge stehen. "So ein Streik ohne Ankündigung und das jetzt im Dezember..." Schumann zwingt sich, seinen Ärger im Zaum zu behalten. Die 20-jährige Azubine Franziska Hechter kommt aus Priedl und musste statt wie sonst mit dem Zug mit dem Bus kommen: "Der war natürlich rappelvoll, weil der Busfahrer ausnahmsweise auch Fahrräder mitgenommen hat, was er ja sonst gar nicht darf." Die junge Frau lernt im Küchenfachbereich beim ZAL.