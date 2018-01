Bahnhof Zoo bleibt noch wochenlang gesperrt

Der Bahnhof Zoo in Berlin bleibt noch für längere Zeit für den Regional- und Fernverkehr gesperrt. Die Schäden, die ein Feuer am Silvestertag in einem Technikraum des Bahnhofs angerichtet hat, sind gravierend – so gravierend, dass die Bahn noch nicht sagen kann, wann der Bahnhof wieder freigegeben werden kann.