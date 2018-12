Potsdam

Die Bauarbeiten an den Bahngleisen in Brandenburg und Berlin ruhen auch zum Jahreswechsel nicht. Die Deutsche Bahn kündigt mehrere Ausfälle und Fahrplanabweichungen an. Wer über Weihnachten mit dem Interregio IRE1 von Berlin in Richtung Rathenow und Hamburg fahren will, muss aufpassen, weil einzelne Züge zwischen dem 25. und dem 31. Dezember ausfallen.

Bei der stark genutzten Regionalexpresslinie RE1 von Magdeburg nach Cottbus gibt es eine Totalunterbrechung zwischen Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt vom 2. Januar bis zum 10. Februar. Betroffen ist auf dem Abschnitt ebenfalls die Regionalbahn RB11. Grund dafür sind Brückenarbeiten. Ersatzweise pendeln Busse zu abweichenden Abfahrtzeiten.

Die Odeg meldet Fahrzeugstörungen beim RE2. Daher fallen von Heiligabend bis zum 4. Januar Nachmittagsverbindungen zwischen Berlin-Ostkreuz und Nauen ( Havelland) aus.

Nutzer des RE3 ( Stralsund– Berlin– Jüterbog– Falkenberg/ Wittenberg) müssen sich auf Veränderungen am 3. und 4. Januar jeweils von 0.30 bis 2.15 Uhr einstellen. Aufgrund von Oberleitungsarbeiten wird die Linie innerhalb von Berlin unterbrochen. Der Umstieg auf S-Bahnen wird empfohlen.

Achtung, Oranienburg: Am vierten Advents-Wochenende fährt der RE5 nicht von Oberhavel nach Berlin-Gesundbrunnen. Auch dort wird an Oberleitungen gearbeitet. Eine Fahr-Alternative bietet die S-Bahn mit den Linien S1, S5 und S7.

Weiterhin unterbrochen ist der Verkehr auf der RE7 zwischen Zossen und Wünsdorf-Waldstadt ( Teltow-Fläming). Wegen des Ausbaus an der Strecke gilt die Sperrung noch bis zum 8. Juni.

Auf der Strecke der RB20 ist noch bis zum 14. Februar der Abschnitt von Hennigsdorf ( Oberhavel) und Potsdam-Golm gesperrt. Vereinzelt fahren Züge, ansonsten Ersatzbusse. Grund sind Brückenarbeiten, die ebenfalls für Schienenersatzverkehr bei der RB21 sorgen. Bis zum 14. Februar fahren keine Züge zwischen Golm und Wustermark ( Havelland).

Am Samstagabend, 22. Dezember, fallen die Züge der RB24 zwischen Eberswalde und Berlin-Lichtenberg aus. Ersatzweise sind Busse unterwegs.

Zwischen Cottbus und Lübben ( Dahme-Spreewald) fahren bis zum 9. Februar keine Züge der RB41. Nach Lübbenau ( Oberspreewald-Lausitz) pendeln Busse. Bis Lübben können RE2 und RB24 genutzt werden.

Von Alexander Engels