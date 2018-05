Paaren/Glien

Der Brandenburgische Landesbauernverband fordert eine bundesweit verpflichtende Kennzeichnung der Haltungsbedingungen von Tieren auf Lebensmitteln. Das erklärte Verbandspräsident Henrik Wendorff am Freitag auf der Landesbauernversammlung in Paaren/Glien (Havelland).

„Mit Blick auf den Verbraucher tut es mir fast leid, was in Zukunft alles auf den Verpackungen unserer Produkte stehen soll“, sagte er.

Kritik am „Tierwohl“-Siegel vom Bund

Wendorff distanziert sich damit von dem staatlichen „Tierwohl“-Siegel, das Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) als freiwillige Kennzeichnung einführen will. Das dreistufige Siegel soll Tierwohlaspekte wie Platz- und Futterangebote oder Beschäftigungsmöglichkeiten für Tiere berücksichtigen.

Das staatliche „Tierwohl“-Label für Fleisch und Wurst im Supermarkt soll drei Stufen bekommen. Quelle: dpa

Mit der Freiwilligkeit wisse der Verbraucher nicht bei jedem Produkt zweifelsfrei, unter welchen Umständen es entstanden sei, so Wendorff. Mit einem verpflichtenden Siegel hingegen würden Schlupflöcher für alle Marktbeteiligten geschlossen.

Mehrwert für den Landwirt müsse an erster Stelle stehen

Wendorff forderte von der Bundeslandwirtschaftsministerin deshalb „so schnell wie möglich klare Konzepte“. An erster Stelle müsse dabei die Frage stehen, wie ein Mehrwert bei den Landwirten ankommen kann.

Brandenburgs Bauern erhoffen sich von der Kennzeichnungspflicht faire Bedingungen am Markt. Denn ohne staatliche Hilfe hätten sie bei den Preisverhandlungen wenig Spielraum gegenüber dem Handel, so Wendorff.

Der Präsident des Landesbauernverbandes Brandenburg, Henrik Wendorff, fordert das Gütesiegel auch für die Gastronomie. Quelle: dpa

Der Präsident kritisierte auch fehlende Gütesiegel bei Restaurants, Kantinen und Catering. „Es kann nicht sein, dass ich als Landwirt in Supermärkten die Produkte auszeichnen muss, im Gastronomiebereich aber darauf verzichtet wird“, sagte er und warnte vor der Gefahr, dass Premiumprodukte künftig zwar im Lebensmitteleinzelhandel zu finden sein würden, aber in der Gastronomie Schlupflöcher für ausländische, nicht gekennzeichnete Ware entstünden.

„Wir dürfen nicht zum Bauernopfer werden“

Etwa 200 Landwirte nahmen an der jährlichen Versammlung am Rande der 28. Brandenburgischen Landwirtschaftsausstellung teil. Thematisiert wurden auch mögliche Kürzungen der EU-Zahlungen an die Landwirtschaft ab 2021.

Sie zählt derzeit zu den größten Sorgen der märkischen Agrarbetriebe mit ihren 40 000 Arbeitsplätzen. „Wir dürfen nicht zum Bauernopfer werden“, sagte Henrik Wendorff. „Wir werden kämpfen, dass man uns als Landwirte ernst nimmt und man die ländlichen Regionen ernst nimmt.“

Woidke stärkt Brandenburgs Landwirten den Rücken

Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) war auf der alljährlichen Versammlung während der Brandenburgischen Landwirtschaftsausstellung zu Gast. Er stellte sich angesichts der Debatte um den Tierschutz demonstrativ vor die Bauern.

Man könne stolz auf die Tierhaltung in Brandenburg sein, sagte er. „Jede einzelne Investition in die Tierhaltung in heutiger Zeit ist eine Investition in Tierschutz und in eine artgerechte Haltung“, so Woidke.

Von Victoria Barnack