Berlin

In Berlin-Grunewald ist in der Nacht zu Mittwoch ein Wohnhaus in Flammen aufgegangen. Es wurden keine Menschen verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Zur Galerie Bis zu 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften in der Nacht gegen die Flammen in Berlin-Grunewald. Erst am Mittwochmorgen hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Es war im Dachstuhl des Hauses ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte wurden demnach Dienstagnacht um 23 Uhr alarmiert, seitdem dauerten die Löscharbeiten in dem Mehrfamilienhaus in der Furtwänglerstraße an. Erst am frühen Mittwochmorgen hieß es beim Kurznachrichtendienst Twitter, der Brand sei „endlich unter Kontrolle“. In den Vormittagsstunden werden noch die restlichen Nachlöscharbeiten durchgeführt.

Das Feuer sei in der Dachkonstruktion des Hauses ausgebrochen. Die Löscharbeiten würden durch die engen Straßen in Grunewald und Bäume vor dem Haus erschwert, so der Sprecher. Zeitweise waren 150 Feuerwehrleute vor Ort, am Morgen kämpfen weiterhin 70 gegen den Brand. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline