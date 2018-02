Berliner wissen wenig von KZ Sachsenhausen

München und Dachau, Weimar und Buchenwald – diese Namen gehören untrennbar zusammen in der Erinnerungskultur. Nur in Berlin wissen viele Menschen gar nicht, dass in der NS-Zeit ein Konzentrationslager direkt vor der Stadt entstand. Brandenburgs Gedenkstätten-Direktor kritisiert das – und zeigt vor allem auf den West-Teil der Stadt.