Berlins Polizeipräsident Kandt muss gehen

Berlin. Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt soll nach dpa-Informationen mit sofortiger Wirkung abgelöst werden. Zuvor hatten „Bild“ und „B.Z.“ am Montag berichtet. Am Nachmittag hat der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) dazu eine Pressekonferenz angekündigt. Laut Medienberichten soll der Nachfolger von Kandt bereits am 1. April seinen neuen Job antreten.

Kandt führte die Berliner Polizei seit Ende 2012. Zu Beginn seiner Karriere war er bei der Anti-Terroreinheit GSG 9 des damaligen Bundesgrenzschutzes, der heutigen Bundespolizei. In den 1980er Jahren leitete er ein Spezialeinsatzkommando bei der Berliner Polizei. Von 2005 bis 2008 war Kandt auch im Land Brandenburg Polizeipräsident, zunächst in Frankfurt (Oder), dann in Potsdam.

Skandale über Skandale

Der 57-Jährige hatte zuletzt wegen möglicher gesundheitsbelasteter Polizei-Schießstände sowie der Zustände an der Berliner Polizeiakademie in der Kritik gestanden. Gegen Kandt und seine Stellvertreterin Margarete Koppers ermittelt in diesem Zusammenhang die Staatsanwaltschaft. Vizepräsidentin Margarete Koppers verlässt die Behörde ebenfalls. Sie übernimmt am 1. März die Leitung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft. Damit könnte vermutlich ein Neuanfang bei der Polizei ermöglicht werden.

Auch in Zusammenhang mit dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin im Dezember 2016 stand unter anderem die Berliner Polizei in der Kritik. Verschiedene Polizeibehörden bundesweit hätten bei den Ermittlungen gegen den Attentäter Anis Amri Fehler gemacht, so ein Sondermittler.

Für Schlagzeiten sorgten auch die Berliner „Party-Polizisten“, die sich im Vorfeld des G20-Gipfels in Hamburg so sehr daneben benahmen, dass sie zurückgeschickt wurden. Die ausschweifende Feier hatte keine Konsequenzen für die betreffenden Polizisten.

Auch wurde im vergangenen Jahr bekannt, dass Polizeianwärter Kontakt zu kriminellen Clans haben sollen. Eine Ermittlung durch auswärtige Ermittler hielt Klaus Kandt jedoch für unnötig.

Vizepräsidentin Margarete Koppers verlässt die Behörde ebenfalls. Sie übernimmt am 1. März die Leitung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft. Damit könnte vermutlich ein Neuanfang in der Behörde ermöglicht werden.

Von dpa