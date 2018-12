Cottbus

Einen offenbar unbeirrbaren Risiko-Fahrer stoppte die Polizei am Dienstag gegen 1 Uhr auf der A15. Die Bundespolizei hatte die Direktion-Ost darauf aufmerksam gemacht, da sie von einem Diebstahl-Auto ausging.

Die Beamten er Autobahnpolizei hielten den 41-Jährigen, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Polen unterwegs war, wenig später zwischen den Anschlussstellen Cottbus-West und -Süd an. Der Mann hatte seinen Führerschein längst abgeben müssen und war betrunken: 1,64 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Audi A6 kurz zuvor in Berlin gestohlen worden war.

Zur Sicherung gerichtsfester Beweise wurde die Blutprobe veranlasst. Ein Abschleppdienst wurde zur Sicherstellung des Pkw angefordert. Gegen den Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von MAZonline