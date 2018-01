Brandenburgs Bevölkerung wächst und altert

Potsdam. Die Einwohnerzahl Brandenburgs ist im Jahr 2016 um fast 10.000 Menschen gestiegen. Damit lebten Ende 2016 knapp 2,5 Millionen Menschen im Land, teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag mit.

So zogen 20.900 Menschen mehr ins Land als sie es verließen. Zudem wurden 20.900 Kinder geboren - der höchste Wert seit der Wiedervereinigung. Jedoch starben mehr Menschen als geboren wurden.

Das Geburtendefizit ließ das Durchschnittsalter im Vergleich zu 2015 weiter ansteigen: um 32 Tage auf knapp 46,9 Jahre. Die jüngsten Einwohner hatte Potsdam mit durchschnittlich 42,7 Jahre. Im Landkreis Spree-Neiße waren es 49,3 Jahre.

Bevölkerungsentwicklung zum Ende des 4. Quartals 2016

Landkreis Bevölkerungsstand Ende 2016 Barnim 179.365 Brandenburg / Havel 71.664 Cottbus 100.416 Dahme-Spreewald 166.074 Elbe-Elster 104.397 Frankfurt (Oder) 58.193 Havelland 159.685. Märkisch-Oderland 191.685 Oberhavel 208.639 Oberspreewald-Lausitz 111.962 Oder-Spree 178.849 Ostprignitz-Ruppin 99.414 Potsdam 171.810 Potsdam-Mittelmark 212.207 Prignitz 77.813 Spree-Neiße 116.826 Teltow-Fläming 164.771 Uckermark 120.878 LAND BRANDENBURG 2.494.648

Im Vergleich zum vierten Quartal 2015 hat die kreisfreie Stadt Potsdam den größten Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen. Ende 2016 lebten demnach 4.065 Menschen mehr als Ende 2015 in der Landeshauptstadt. Auch Barnim (+1.954), Dahme-Spreewald (+ 1.546) und das Havelland (+ 1.449), Potsdam-Mittelmark (+ 1.297), Teltow-Fläming (+ 1.218) und Oberhavel (+ 1.115) haben großen Zuwachs zu verzeichnen.

Dreistelligen Zuwachs gab es in den Landkreisen Märkisch-Oderland (+ 971), Cottbus (+ 729), Ostprignitz-Ruppin (+ 304), Prignitz (+ 240), Frankfurt (Oder) (+ 101) und in Brandenburg an der Havel (+ 90).

Bevölkerungsschwund in fünf Landkreisen

Der Landkreis Oder-Spree gehört zu den größten Verlierern. Im Jahr 216 schrumpfte die dortige Bevölkerung um 3.548 Menschen. Bevölkerungsschwund wurde auch aus den Landkreisen Spree-Neiße (-809), Oberspreewald-Lausitz (-488), Elbe-Elster (-276) und die Uckermark (-136) vermeldet.

Von Gudrun Janicke