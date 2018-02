Mit Axt und Pistole: Männer verletzen Jugendliche

Cottbus. In der Spremberger Vorstadt ereigneten sich am Mittwochabend zwei schwere Raubstraftaten. Gegen 20:45 Uhr befanden sich drei Jugendliche in einem Park in der Thiemstraße/Greifenhainer Straße, als zwei unbekannte männliche Personen auf sie zukamen und unter Vorhalten eines silbernen pistolenähnlichen und eines axtähnlichen Gegenstandes die Herausgabe ihrer Handys forderten. Dabei wurden ein 17-jähriges Mädchen und ein 19-jähriger Geschädigter geschlagen und verletzt. Die zwei Tatverdächtigen konnten nichts erbeuten und flüchteten vom Ereignisort.

Gegen 21:45 Uhr wurde die Polizei erneut über einen schweren Raub in der Greifenhainer Straße informiert. Zwei Mitarbeiter eines Lieferdienstes wollten Pizza an eine Wohnanschrift in der Spremberger Vorstadt ausliefern. An der angegebenen Adresse öffnete niemand. Auf dem Rückweg zum Lieferfahrzeug wurden die beiden Boten von zwei maskierten Männern aufgehalten. Die Unbekannten forderten unter Vorhalt eines silbernen pistolenähnlichen Gegenstandes die Herausgabe der Geldbörsen und der Liefertaschen. Anschließend flüchteten die maskierten Männer vom Ereignisort. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen der Täter, zur Höhe des erbeuteten Geldbetrages liegen keine Informationen vor.

Die Tatverdächtigen wurden in beiden Fällen wie folgt beschrieben:

Beide sind etwa 175 bis 185 Meter groß, von schlanker Gestalt, etwa 20-30 Jahre alt, sie trugen lange schwarze Kleidung, hatten eine Kapuze über den Kopf gezogen und trugen Masken mit Sehschlitz. Sie sprachen akzentfrei Deutsch in einem ortsüblichen Dialekt. Einer der Männer hat blonde Haare und einen hellen Dreitagebart. Mithin führten sie schwarze Rucksäcke bei sich. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wer sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Verdächtigen geben kann, wird gebeten sich in der Polizeiinspektion Cottbus/Spree-Neiße unter der Telefonnummer 0355 4937 1227 oder im Internet unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben zu melden.

Von MAZonline