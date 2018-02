SEK-Einsatz gegen 74-jährigen Waffenbesitzer

Märkisch-Luch. Ein 74-jähriger Mann aus dem Havelland soll in Nennhausen Drohungen ausgesprochen haben. Diese wurden von alarmierten Einsatzkräften als so konkret angesehen, dass ein umfangreicher Polizeieinsatz erfolgte.

Nach dem Mann wurde zunächst gefahndet. Als feststand, dass er sich in seinem Wohnhaus in der Gemeinde Märkisch-Luch aufhielt, wurde der Mann durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen. Da bekannt war, dass der Mann in Besitz von Waffen ist, wurde die Festnahme durch Spezialeinsatzkräfte durchgeführt. Dabei wurde niemand verletzt.

Durch einen Arzt wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt, da er alkoholisiert war. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen. Die Untersuchungen dauern weiter an.

Von MAZonline