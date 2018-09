Potsdam

Sie unterstützen Familien mit behinderten Kindern und besuchen Senioren im Pflegeheim, helfen Flüchtlingen bei Behördengängen und bei der Jobsuche oder organisieren Sportvereine für Kinder und lesen ihnen vor: Jeder Dritte in Brandenburg engagiert sich freiwillig. Menschen wie sie könnten nun für ihren außergewöhnlichen Einsatz mit dem „Take Off Award“ ausgezeichnet werden.

Zum siebten Mal vergibt der Förderverein für Bildung, Ausbildung und Mitmenschlichkeit diesen Ehrenamtspreis und ehrt damit Bürger, die sich freiwillig engagieren. Mit der Auszeichnung wird besonderes soziales Engagement bundesweit gewürdigt. „Der Take Off Award wird jährlich vergeben, um diejenigen zu ehren, die unbezahlt und in ihrer Freizeit dafür sorgen, dass Deutschland das Land ist und bleibt, das wir kennen und schätzen“, sagt Thomas Tarnok, Vorsitzender des Fördervereins und Initiator des seit 2012 verliehenen Preises. Mit dem Preis, der mit insgesamt 40.000 Euro dotiert ist, wolle man auch andere ermutigen, selbst aktiv zu werden.

Die Juryvorsitzende ist Britta Ernst

Zur unabhängigen Jury des Preises gehören in diesem Jahr unter anderem Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), die der Jury vorsitzen wird, die Präsidentin der Technischen Hochschule Wildau, Ulrike Tippe, MAZ-Chefredakteurin Hannah Suppa und der Leiter der Staatlichen Ballettschule Berlin, Ralf Stabel.

Bewerben können sich gemeinnützige Organisationen, Vereine und Initiativen in den Kategorien „Bildung“, „Ausbildung“ und „Mitmenschlichkeit“. Zudem gibt es eine Sonderkategorie, die ein Projekt würdigt, das sich besonders für die Stärkung der Demokratie, Toleranz und Bewahrung des Friedens einsetzt. Mit dem Ehrenpreis werden Menschen gewürdigt, die sich ein Leben lang ehrenamtlich engagiert haben. So wurde im vergangenen Jahr das Lebenswerk der 95-jährigen Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer gewürdigt. Zu den Preisträgern im vergangenen Jahr gehörte auch der Förderverein „Freunde der Herbert-Tschäpe Schulen Mahlow“ in Teltow-Fläming, der eine Schul-Fußball-Weltmeisterschaft veranstaltete.

Noch können sich Ehrenamtler bewerben

In diesem Jahr findet der Take Off Award unter der Schirmherrschaft des neuen Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Potsdam statt. Der Freiwilligenpreis wird auf einer großen Gala mit prominenten Gästen am 24. November in der Schinkelhalle in Potsdam verliehen. Die diesjährige Bewerbungsfrist läuft bis zum 26. Oktober.

Von Diana Bade