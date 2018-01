Grüne Woche ein voller Erfolg für Brandenburg

Potsdam. Die Brandenburger Halle auf der Grünen Woche in Berlin war für die Aussteller nach Angaben des Agrarministeriums ein Erfolg. 85 Prozent der Unternehmen kündigten an, im kommenden Jahr erneut dabei sein zu wollen, sagte Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Sonntag zum Abschluss der Messe.

200 Betriebe aus Brandenburg

An 75 Verkaufsständen hatten in den vergangenen zehn Tagen etwa 200 Betriebe aus der Agrar- und Lebensmittelbranche, Landkreise und Tourismusunternehmen ihre Produkte und Leistungen vorgestellt. Zudem konnten die Vertreter mit Kunden und Besuchern ins Gespräch kommen.

Hirschsalami, Spargellikör und Zimteis

Viele wollten auf sich aufmerksam machen und ihre Produkte bekannter machen. Das Angebot reichte von Apfelsäften über Bierbrot bis zu Hirschsalami, Spreewaldgurken, Spargellikör, Teltower Rübchen und Zimteis. Die Besucher konnten an vielen Ständen probieren. Teilweise gab es in der Halle wegen des großen Besucherandrangs kaum ein Durchkommen.

Insgesamt kamen rund 400.000 Besucher.

Ziel: Mehr Brandenburger Produkte in Gastronomie und Handel

Zahlreiche Einkäufer von Supermarktketten sowie Gastronomen aus Berlin-Brandenburg waren unterwegs und interessierten sich für Produkte aus der Region. Es seien weitere Kooperationsmöglichkeiten besprochen worden, sagte Kai Rückewold, Geschäftsführer des Verbandes zur Förderung des ländlichen Raumes pro agro. Es müsse gelingen, noch mehr Produkten aus Brandenburg den Weg in die Regale des Handels und auf die Speisekarten der Hauptstadtregion zu ebnen.

Rund 400.000 Besucher auf der Grünen Woche

Rund 400.000 Menschen haben in diesem Jahr die Internationale Grüne Woche in Berlin besucht. Zehn Tage lang lockte die Agrarmesse, die am Sonntag schloss, mit Nahrungs- und Genussmitteln aus allen Kontinenten in die Messehallen am Berliner Funkturm. Die Veranstalter sprachen am Wochenende von allein 90.000 Fachbesuchern. Im Blickpunkt von Branche und Besuchern standen in diesem Jahr Themen wie Digitalisierung, mehr Tierwohl und Veränderungen im Ackerbau.

Besucher geben erstmal mehr als 50 Millionen Euro aus

Erstmals gab das Publikum auf der Messe mehr als 50 Millionen Euro aus. Beliebt waren den Veranstaltern zufolge die Sonderschauen: Blumenhalle, Tierhalle und Erlebnisbauernhof seien „wahre Publikumsrenner“ gewesen. Insgesamt gab es 1660 Aussteller aus 66 Ländern auf der Grünen Woche.

