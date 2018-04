Verkehr - Blitzmarathon: Polizei hält Standorte der Kontrollstellen geheim

Mit einem Blitzmarathon macht die brandenburgische Polizei am Mittwoch Jagd auf Temposünder und aggressive Autofahrer. Die Aktion beginne am Morgen um 6 Uhr.

Viele Bundesländer und mehr als 20 europäische Staaten wollen sich an diesem Tag an der Aktion gegen Verkehrsrowdys beteiligen.

„Geschwindigkeit ist die tödlichste Unfallursache im Land Brandenburg. Im Jahr 2017 starben 148 Menschen auf den Straßen Brandenburgs. Jeder vierte Unfalltote (insgesamt 42 Menschen) verlor sein Leben bei einem geschwindigkeitsbedingten Verkehrsunfall. Mit Hilfe des Blitzmarathons haben wir die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit der Medien und damit auch der breiten Öffentlichkeit auf dieses wichtige Thema zu lenken“, sagte Polizeivizepräsident Roger Höppner.

Wie die Polizei ankündigte, werden die Kontrollstellen der Polizei des Landes Brandenburg nicht im Vorfeld veröffentlicht. „Die Auswertung der Ergebnisse wird zeigen, welche Auswirkungen dieses Vorgehen hat“, teilte die Polizei mit.

In den vergangen Jahren wurden die Kontrollstellen Tage vorher angekündigt. Alles, was die Polizei in diesem Jahr vorab bekanntgibt, ist: „Die Geschwindigkeitskontrollen werden flächendeckend im ganzen Land stattfinden. Kontrolliert wird auf Autobahnen, auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie in Alleen und innerstädtischen Bereichen“.

Von MAZonline